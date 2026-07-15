Força Municipal apreende réplica de arma de fogo e detém homem após ameaças a motoristas e pedestres no Centro do Rio – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Agentes da Divisão de Elite da GM-Rio – Força Municipal apreenderam uma réplica de arma de fogo e conduziram um homem à delegacia após relatos de ameaças no Centro do Rio, na noite de quarta-feira (8/4). A ação ocorreu por volta das 23h, quando a equipe realizava patrulhamento preventivo na altura do Campo de Santana, local e horário com grande incidência de roubos e furtos. Os agentes foram abordados por motoristas de ônibus, que relataram a presença de um homem que ameaçava pessoas com um objeto semelhante a uma arma de fogo, além de arremessar pedras contra veículos que trafegavam pela Avenida Presidente Vargas.

Com base nas informações, os agentes realizaram buscas na região e localizaram o suspeito, que circulava pela via em posse de uma réplica de arma de fogo.

O homem foi abordado e conduzido à 4ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada e o objeto apreendido. No local, foi constatado que o indivíduo possui extensa ficha criminal, com registros por roubo, violência doméstica (Lei Maria da Penha), desacato e ameaça.