Etapa 4 – Plano Diretor de Bonito 2026/2036 – Propostas e Diretrizes

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A posse dos novos conselheiros reforça o compromisso do estado com a participação social e a qualidade do SUS O CES/MS (Conselho Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul) empossou, [sexta-feira (29), 40 novos conselheiros entre titulares e suplentes para o mandato 2025-2028. A solenidade ocorreu no auditório do colegiado, em Campo Grande, e […]