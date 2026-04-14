NOTÍCIAS

Etapa 4 – Plano Diretor de Bonito 2026/2036 – Propostas e Diretrizes

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Etapa 4 – Plano Diretor de Bonito 2026/2036 – Propostas e Diretrizes

ETAPA 4 -PLANO DIRETOR BONITO_MS (2026-2036) – DIRETRIZES E PROPOSTASBaixar
boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
NOTÍCIAS

Conselho Estadual de Saúde empossa novos membros e elege mesa diretora para o triênio 2025-2028

Posted on Author boavistaagora.com.br

A posse dos novos conselheiros reforça o compromisso do estado com a participação social e a qualidade do SUS O CES/MS (Conselho Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul) empossou, [sexta-feira (29), 40 novos conselheiros entre titulares e suplentes para o mandato 2025-2028. A solenidade ocorreu no auditório do colegiado, em Campo Grande, e […]
NOTÍCIAS

Tecnologia e respeito à cultura: Prefeitura de Boa Vista investe em infraestrutura de escolas indígenas

Posted on Author boavistaagora.com.br

Foto: Divulgação Semuc Na semana em que se celebra o Dia dos Povos Indígenas (19 de abril), a Prefeitura de Boa Vista reforça seu compromisso com a valorização cultural por meio de investimentos expressivos na educação. A Rede Municipal de Ensino conta atualmente com 12 escolas nas comunidades, que atendem 1.015 alunos, com estrutura de qualidade, […]
NOTÍCIAS

IFSP realiza I Encontro formativo Arinter 2024  – IFSP

Posted on Author boavistaagora.com.br

Evento reuniu representantes de mais de 30 campi para discutir estratégias de internacionalização Nesta quarta-feira, 5 de junho, o Campus Araraquara foi palco do I Encontro Formativo Arinter 2024. Organizado pela Coordenadoria de Relações Internacionais do IFSP (Arinter), o evento reuniu aproximadamente 35 pessoas, entre representantes de mais de 30 campi do instituto, além da […]