Governo de MS e LIDE discutem desenvolvimento econômico na Expogrande – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

O desenvolvimento do agronegócio, da agroindústria e da economia de Mato Grosso do Sul foram abordados durante o Fórum LIDE Agro Expogrande, um dos principais encontros de lideranças do agronegócio dentro da programação oficial da Expogrande.

O governador Eduardo Riedel e a primeira-dama Mônica Riedel participaram da abertura do evento realizado na manhã desta terça-feira (14). “Realizamos diversas ações para captar recursos e empresas para se instalarem em Mato Grosso do Sul, a partir de uma visão estratégica. Diante de uma agenda global de transição energética, segurança alimentar e sustentabilidade, são três grandes temas que o Estado se colocou como player global na produção e industrialização”, disse Riedel.

Com a presença de lideranças empresariais, autoridades públicas e representantes do setor produtivo, o encontro também teve como destaque o processo de diversificação da matriz produtiva de Mato Grosso do Sul e o cenário agroindustrial global, com seus desafios e oportunidades.

Como parte da programação serão realizados os painéis “Mulheres do Agro” – que reúne executivas, produtoras rurais e lideranças femininas para debater o protagonismo das mulheres na gestão e na inovação do setor –, e “Brasil e Mato Grosso do Sul: Potência Agroindustrial no Cenário Global” – que discute os desafios e oportunidades para ampliar a competitividade e a presença do agronegócio brasileiro nos mercados internacionais.

O encontro reuniu importantes lideranças do setor produtivo, consolidado como um espaço qualificado para o debate de políticas públicas, investimentos, inovação e desenvolvimento sustentável do agronegócio brasileiro.

Como parte das atividades da Expogrande, o Governo do Estado por meio da Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso do Sul), realiza reuniões e encontros com representantes de diversas cadeias produtivas e segmentos econômicos.

Também participaram do evento o presidente do LIDE MS, Aurélio Rocha, além do presidente da Acrissul, Guilherme Bumlai e o presidente da FIEMS e chairman do LIDE MS, Sérgio Longen, além de outras lideranças nacionais ligadas ao setor produtivo.

Natalia Yahn, Comunicação Governo de MS

Fotos: Saul Schramm, Secom/MS