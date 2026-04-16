NOTÍCIAS

Governo de MS e LIDE discutem desenvolvimento econômico na Expogrande – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Governo de MS e LIDE discutem desenvolvimento econômico na Expogrande – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

O desenvolvimento do agronegócio, da agroindústria e da economia de Mato Grosso do Sul foram abordados durante o Fórum LIDE Agro Expogrande, um dos principais encontros de lideranças do agronegócio dentro da programação oficial da Expogrande.

O governador Eduardo Riedel e a primeira-dama Mônica Riedel participaram da abertura do evento realizado na manhã desta terça-feira (14). “Realizamos diversas ações para captar recursos e empresas para se instalarem em Mato Grosso do Sul, a partir de uma visão estratégica. Diante de uma agenda global de transição energética, segurança alimentar e sustentabilidade, são três grandes temas que o Estado se colocou como player global na produção e industrialização”, disse Riedel.

Com a presença de lideranças empresariais, autoridades públicas e representantes do setor produtivo, o encontro também teve como destaque o processo de diversificação da matriz produtiva de Mato Grosso do Sul e o cenário agroindustrial global, com seus desafios e oportunidades.

Como parte da programação serão realizados os painéis “Mulheres do Agro” – que reúne executivas, produtoras rurais e lideranças femininas para debater o protagonismo das mulheres na gestão e na inovação do setor –, e “Brasil e Mato Grosso do Sul: Potência Agroindustrial no Cenário Global” – que discute os desafios e oportunidades para ampliar a competitividade e a presença do agronegócio brasileiro nos mercados internacionais.

O encontro reuniu importantes lideranças do setor produtivo, consolidado como um espaço qualificado para o debate de políticas públicas, investimentos, inovação e desenvolvimento sustentável do agronegócio brasileiro.

Como parte das atividades da Expogrande, o Governo do Estado por meio da Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso do Sul), realiza reuniões e encontros com representantes de diversas cadeias produtivas e segmentos econômicos.

Também participaram do evento o presidente do LIDE MS, Aurélio Rocha, além do presidente da Acrissul, Guilherme Bumlai e o presidente da FIEMS e chairman do LIDE MS, Sérgio Longen, além de outras lideranças nacionais ligadas ao setor produtivo.

Natalia Yahn, Comunicação Governo de MS
Fotos: Saul Schramm, Secom/MS

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
NOTÍCIAS

Ciclistas pedalam até SFX no primeiro Trip Bike do ano

Posted on Author boavistaagora.com.br

Lucas Brito Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida A primeira edição de 2025 do Trip Bike, tradicional passeio ciclístico promovido pela Prefeitura de São José dos Campos, movimentou mais de mil ciclistas que acordaram cedo neste domingo (2) para encarar 55 quilômetros de trilha. O percurso, conhecido como Casinha A, saiu do Parque […]
NOTÍCIAS

Lei Eleitoral

Posted on Author boavistaagora.com.br

Em virtude da legislação eleitoral, toda comunicação institucional no âmbito dos municípios deve ser encerrada no prazo de três meses anteriores ao pleito. A divulgação de notícias em portais institucionais também é afetada pelas regras das eleições. Deste modo, em cumprimento ao calendário eleitoral, estamos suspendendo as publicações neste espaço. Agradecendo a todos a compreensão.
NOTÍCIAS

AVISO DE PAUTA: governador inaugura duplicação da SC-445 e anuncia investimentos do Estado em Içara

Posted on Author boavistaagora.com.br

O governador Jorginho Mello inaugura nesta segunda-feira, 9 de fevereiro, a duplicação da SC-445, trecho entre Içara e a BR-101, no Sul do estado. No ato previsto para as 16h, o governador anuncia outros investimentos do Governo do Estado nas áreas da Educação e Proteção e Defesa Civil. Serviço O quê: governador inaugura duplicação da […]