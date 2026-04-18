Polícia Civil participa de ação voltada à prevenção da violência e promoção da cidadania em comunidade indígena

Com foco na prevenção à violência e promoção à cidadania, a PCRR (Polícia Civil de Roraima) participou, nesta terça-feira, 14, na comunidade indígena Matiri, em Normandia, de uma ação realizada pelo Projeto Mosaico.

A ação abordou a importância do trabalho integrado entre instituições públicas, escola, família e comunidade, evidenciando que a prevenção é um processo coletivo, baseado na informação, no diálogo e na identificação precoce de situações de risco.

A iniciativa, promovida pela Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social), reuniu crianças, adolescentes, professores e lideranças comunitárias em um momento de orientação e fortalecimento da rede de proteção social.

Participaram da atividade o delegado Marcus Albano, um dos integrantes do projeto, o delegado Alberto Alencar, titular da unidade policial de Normandia, além de outros profissionais envolvidos na iniciativa.

Durante a programação, foram abordados temas como violência doméstica, uso de drogas, comportamento nas redes sociais e a responsabilização de adolescentes por atos infracionais, sempre com enfoque educativo e preventivo.

O delegado Marcus Albano ressaltou que o fortalecimento da rede de proteção é fundamental para reduzir a vulnerabilidade social e evitar a ocorrência de crimes.

“A prevenção começa com informação e diálogo. Quando família, escola e poder público atuam juntos, conseguimos resultados mais efetivos e duradouros na proteção de crianças e adolescentes”, afirmou.

Para o público infantil, foram trabalhados conceitos de respeito, convivência e cumprimento de regras no ambiente familiar e escolar. Já para pais e responsáveis, foi enfatizada a importância do acompanhamento da rotina dos filhos como medida essencial de proteção.

O delegado também destacou o papel estratégico de professores e lideranças comunitárias na identificação de sinais de vulnerabilidade.

“A escola e a comunidade são espaços fundamentais para perceber mudanças de comportamento e agir de forma preventiva. Esse trabalho conjunto fortalece a rede de proteção e contribui diretamente para a construção de uma sociedade mais segura”, completou.

A participação da Polícia Civil na ação, segundo o delegado Marcus Albano, demonstra a importância da presença da instituição junto à comunidade, atuando de forma preventiva, por meio da orientação e do diálogo, como estratégia para reduzir vulnerabilidades e evitar a ocorrência de crimes.

Projeto Mosaico

O Projeto Mosaico é uma iniciativa da Setrabes voltada à prevenção por meio da educação e da aproximação com a comunidade, especialmente em regiões do interior do estado, fortalecendo vínculos e promovendo a cultura de paz.

O post Polícia Civil participa de ação voltada à prevenção da violência e promoção da cidadania em comunidade indígena apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.