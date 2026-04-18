Revolut cresce no Brasil, mas modelo de pontos ainda gera dúvidas entre usuários, ENTENDA

Por MRNews



A Revolut vem conquistando cada vez mais espaço entre brasileiros que buscam uma conta internacional moderna, com recursos que vão além dos bancos tradicionais. Ainda assim, o sistema de pontuação da plataforma segue sendo um dos pontos que mais geram dúvidas, principalmente por funcionar de forma diferente dos cartões nacionais.

Para quem deseja entender melhor o tema — inclusive em lives ou conteúdos explicativos — é fundamental compreender como funciona o acúmulo de pontos tanto no débito quanto no crédito, além das possibilidades de transferência para programas de milhas internacionais.

Revolut funciona de forma diferente dos bancos brasileiros

Antes de entrar no tema da pontuação, é importante destacar um conceito essencial: na Revolut, conta, cartão de débito e cartão de crédito são produtos separados.

Na prática:

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O cliente pode ter apenas conta com cartão de débito

Pode assinar planos como Standard, Plus, Premium, Metal ou Ultra

O cartão de crédito é opcional e depende de aprovação — não está vinculado ao plano

Esse modelo difere bastante de instituições como Itaú e Bradesco, onde o crédito geralmente faz parte do pacote principal.

Existe pontuação na Revolut?

Sim, mas com um formato diferente do tradicional. A fintech utiliza um sistema próprio chamado RevPoints, e o acúmulo varia conforme o plano e o tipo de uso — com destaque para o cartão de débito, que tem papel mais relevante do que no Brasil.

Pontuação por plano da Revolut

Confira como funciona o acúmulo em cada plano:

🔹 Standard (gratuito)

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Débito: 0,10 pontos por dólar

Crédito: 0,2 pontos por dólar

🔹 Plus

Débito: 0,25 pontos por dólar

Crédito: 0,4 pontos por dólar

🔹 Premium

Débito: 0,5 pontos por dólar

Crédito: 1 ponto por dólar

🔹 Metal

Débito: 1 ponto por dólar

Crédito: 2,5 pontos por dólar

🔹 Ultra

Débito: 1,5 pontos por dólar

Crédito: 3 pontos por dólar

Inclui benefícios adicionais como assinaturas, acesso a experiências e melhor conversão de pontos

O plano Ultra é voltado para usuários que desejam extrair o máximo da plataforma, especialmente em viagens e benefícios premium.

Cartão de crédito não é o foco principal

Um ponto que chama atenção é que, ao contrário do que acontece no Brasil, o crédito não é o principal gerador de pontos na Revolut.

Diferente de bandeiras como American Express e Visa, a fintech prioriza o uso do débito dentro do seu ecossistema.

Além disso:

O crédito é um produto separado

A pontuação pode variar conforme o país

O foco muitas vezes está mais no controle financeiro do que no acúmulo de milhas

No Brasil, os cartões da Revolut operam com a bandeira Visa, enquanto em outros mercados podem utilizar a Mastercard.

Transferência de pontos para milhas internacionais

Um dos grandes diferenciais da Revolut está na possibilidade de transferir pontos diretamente para programas de fidelidade internacionais.

Entre os principais parceiros estão:

British Airways Executive Club

Flying Blue

Emirates Skywards

Singapore Airlines KrisFlyer

Qatar Airways Privilege Club

Esse modelo favorece quem busca emitir passagens com companhias estrangeiras ou diversificar o uso de pontos fora do Brasil.

Diferença entre Revolut e cartões brasileiros

Nos cartões tradicionais brasileiros:

A pontuação é baseada no crédito

O acúmulo é feito por dólar gasto

Programas como Livelo e Esfera dominam o mercado

Já na Revolut:

O débito tem papel central no acúmulo

Existe um sistema próprio de recompensas

A transferência é direta para programas internacionais

O crédito funciona de forma independente

Vale a pena usar a Revolut para milhas?

A resposta depende do perfil do usuário.

✔ Pode valer a pena para quem:

Viaja com frequência para o exterior

Quer transferir pontos para programas como Avios (British Airways Executive Club)

Utiliza bastante o débito internacional

❌ Pode não ser ideal para quem:

Busca alto acúmulo no Brasil

Prefere programas como Smiles ou LATAM Pass

Usa pouco moeda estrangeira

Conclusão

A Revolut não chega para substituir os cartões brasileiros, mas sim para complementar o uso, principalmente em viagens internacionais.

Com uma proposta inovadora, a fintech oferece uma alternativa interessante para quem busca conta global, benefícios diferenciados e acesso a programas internacionais. No entanto, é necessário entender bem o funcionamento do sistema, já que o modelo foge do padrão tradicional: menos foco no crédito e mais protagonismo para o débito e o uso global.

Tags: Revolut, RevPoints, milhas aéreas, cartão internacional, fintech, viagens, pontos para voar, programas de fidelidade