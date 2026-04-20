NOTÍCIAS

Leo Bezerra decreta expediente facultativo na próxima segunda-feira, dia 20

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Leo Bezerra decreta expediente facultativo na próxima segunda-feira, dia 20

Feriado prolongado

Leo Bezerra decreta expediente facultativo na próxima segunda-feira, dia 20


15/04/2026 |
19:30 |
1393

Considerando o feriado de Tiradentes, comemorado na próxima terça-feira (21), o prefeito de João Pessoa, Leo Bezerra, decretou ponto facultativo o expediente da segunda-feira (20). Com a medida, os servidores municipais da Capital terão um feriado prolongado de quatro dias, só retornando às atividades na quarta-feira (22).

Apesar dos dias sem expediente interno nas repartições públicas municipais, os serviços essenciais ofertados pela Prefeitura de João Pessoa estão mantidos, garantindo a assistência à população em áreas como mobilidade urbana, limpeza e saúde, através das unidades de urgência e emergência e Samu, além da Defesa Civil, entre outros.

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
NOTÍCIAS

Lei Eleitoral

Posted on Author boavistaagora.com.br

Em virtude da legislação eleitoral, toda comunicação institucional no âmbito dos municípios deve ser encerrada no prazo de três meses anteriores ao pleito. A divulgação de notícias em portais institucionais também é afetada pelas regras das eleições. Deste modo, em cumprimento ao calendário eleitoral, estamos suspendendo as publicações neste espaço. Agradecendo a todos a compreensão.
NOTÍCIAS

Com representantes do Skate brasileiro, Fesporte discute projetos para a modalidade em Santa Catarina

Posted on Author boavistaagora.com.br

Representantes do skate brasileiro em reunião na tarde desta terça-feira (21). Crédito da imagem: Guilherme Brazzalle/Ascom/Fesporte A Fesporte recebeu na tarde desta terça-feira, 21, grandes nomes do skate brasileiro das últimas décadas. Estiveram presentes o presidente da Confederação Brasileira de Skate, Eduardo Dias; o diretor regional da Federação Catarinense de Skate, Adriano Rebelo; o atleta […]
NOTÍCIAS

Museu do Folclore marca presença no 4º Festival Elos da Língua

Posted on Author boavistaagora.com.br

Avelino Israel Fundação Cultural Cassiano Ricardo A participação do Museu do Folclore de São José dos Campos no 4º Festival Elos da Língua, com um novo lançamento do livro As Receitas que Contam Histórias, foi considerada muito importante pela gestora Camila Inês. A obra é o 30º volume da Coleção Cadernos de Folclore, publicada […]