Leo Bezerra decreta expediente facultativo na próxima segunda-feira, dia 20



15/04/2026 |

19:30 |

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Considerando o feriado de Tiradentes, comemorado na próxima terça-feira (21), o prefeito de João Pessoa, Leo Bezerra, decretou ponto facultativo o expediente da segunda-feira (20). Com a medida, os servidores municipais da Capital terão um feriado prolongado de quatro dias, só retornando às atividades na quarta-feira (22).

Apesar dos dias sem expediente interno nas repartições públicas municipais, os serviços essenciais ofertados pela Prefeitura de João Pessoa estão mantidos, garantindo a assistência à população em áreas como mobilidade urbana, limpeza e saúde, através das unidades de urgência e emergência e Samu, além da Defesa Civil, entre outros.