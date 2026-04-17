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Motociclista morre ao colidir com caminhão na Avenida Ataíde Teive

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Foto: Reprodução

O motociclista Jefferson Raryson Souza, 34 anos, morreu em um acidente na avenida Ataíde Teive, bairro Dr. Silvio Leite, na tarde desta quinta-feira, 16. A colisão ocorreu após o motorista de um caminhão, 22 anos, dirigir na avenida sentido bairro/centro, quando realizou a conversão à esquerda.

Por outro lado, o motociclista Jefferson pilotava a moto no sentido contrário, quando colidiu na parte lateral do caminhão. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a atender o rapaz, mas, posteriormente, constataram o óbito no local.

O motorista do caminhão não apresentou a habilitação compatível com o veículo que dirigia. Dessa forma, o conduziram à delegacia.

Fonte: Da Redação

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