“Prefeitura de bairro em bairro” anuncia melhorias na Vila Nova Sorocaba – Agência de Notícias

Fotos: Michelle Alves/Secom

A equipe do programa “Prefeitura de bairro em bairro” esteve, nesta quarta-feira (15), na Praça do Coreto, na Vila Nova Sorocaba, na Zona Norte da cidade. A ação reuniu moradores e, além de ouvir as demandas locais, foram anunciadas melhorias no bairro: a revitalização da Praça do Coreto, com a instalação de equipamentos de academia ao ar livre, pintura e outros serviços de manutenção, roçagem entre outros; instalação de lombada próximo à escola, na Av. Rio Claro; e instalação de telhado em uma área externa da Escola Municipal “Teresa Ciambelli”.

Tais iniciativas serão executadas a partir de verba de emenda parlamentar destinada pela vereadora Jussara Fernandes, no valor de R$ 500 mil. Para acompanhar o andamento dessas obras, a Prefeitura de Sorocaba solicitou a manifestação de cinco pessoas interessadas em participar de uma comissão de moradores.



Na ocasião, o prefeito Rodrigo Manga esteve acompanhado dos secretários municipais Darwin de Almeida (Serviços Públicos e Obras), Carlos Eduardo Paschoini (Mobilidade), João Alberto Corrêa Maia (Segurança Urbana), Clayton Lustosa (Desenvolvimento Econômico), Luiz Antonio Zamuner (Cultura), Rodrigo Alcântara (Comunicação), Jessica Pedrosa (Parcerias), Antonio Genezzi (Administração e Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal), Ana Cláudia Fauaz (Cidadania), Sérgio Barreto (Habitação e Regularização Fundiária), Renata Oliveira (Esporte e Qualidade de Vida), Luiz Henrique Galvão (Relações Institucionais e Metropolitanas), João Pedro Miguel (Saúde), Maurício Campanati (Planejamento e Desenvolvimento Urbano), Adriano Brasil, (presidente da Urbes – Trânsito e Transporte), Glauco Fogaça (diretor do Saae/Sorocaba), o ouvidor-geral do município, Giovane Mateus Neves, o comandante da Guarda Civil Municipal, Davi Dutra, além da vereadora Jussara Fernandes.

Na sequência, o prefeito Rodrigo Manga percorreu outros bairros, vistoriando obras da Administração Pública, como o complexo viário que vai interligar os bairros Parque São Bento e Carandá e da nova Rodoviária do município, no Parque Fazenda Imperial, na Zona Oeste da cidade.

Prefeitura de bairro em bairro

O programa “Prefeitura de bairro em bairro” é realizado desde a primeira semana de janeiro de 2021, em que as equipes da Prefeitura de Sorocaba percorrem pontos, em todas as regiões da cidade, ouvindo as demandas dos moradores e providenciando soluções e melhorias. Em cada local, uma comissão de moradores é montada para acompanhar diretamente os trâmites para execução de cada serviço solicitado.

Mais de 100 bairros já foram atendidos pelo programa, incluindo: Vila Gabriel, Jardim Lucy, Jd. Luciana Maria, Portal do Itavuvu, Jd. Terras de Arieta, Ipanema das Pedras, Genebra, Cajuru do Sul, Jardim Bandeirantes, Éden, Nilton Torres, Santa Catarina, Jardim Ana Maria, Dona Tereza, Jardim Iguatemi, Centro, Parque dos Eucaliptos, Jardim Eldorado, Jardim Betânia, Jardim São Carlos, Fazenda Imperial, Astro, Jardim Guadalajara, Jardim Dois Corações, Jardim Santa Cecília, Jardim Santa Esmeralda, Jardim Ipiranga, Jardim Gramados de Sorocaba, Residencial Martinez, Caguassú, Jardim Tropical, Wanel Ville, Vila Progresso, Parque Vitória Régia, jardim Boa Esperança, Jardim Nova Esperança, Jardim Residencial Morada das Flores, Vila Barão, Conjunto Habitacional Herbert de Souza, Jardim Zulmira, Retiro São João, Jacutinga, Jardim Sol Nascente, Mato Dentro, Parque Ouro Fino, Jardim do Paço, Vila Eros, Mineirão, Jardim Louzada, Júlio de Mesquita Filho, Villágio Torino, Santa Helena, Vitória Ville, Vila Haro, Jardim Los Angeles, Jardim Cruzeiro do Sul, Vila Matilde, Jardim Guaíba, Jardim Novo Horizonte, Jardim São Guilherme, Jardim América, Ipanema Ville, Jardim Paulistano, Vila Nova Sorocaba, Jardim Prestes de Barros, Jardim São Paulo, Central Parque, Vila Carvalho, Parada do Alto, Jardim Itapemirim, Vila Colorau, Vila Marli, Parque São Bento, Brigadeiro Tobias, Aparecidinha, Vila do Sonho, Novo Mundo, Santa Luiza, Conjunto Ana Paula Eleutério (Habiteto), Vila Santa Clara, Jardim Tatiana, Botucatu, Chácara Ana Maria, Jardim Pagliato, São Sebastião, Jardim Alpes de Sorocaba, Vila João Romão, Vila Sabiá, Villa Amato, Jardim Tulipas, Piazza Di Roma, Jardim Ipanema, Jardim Marco Antônio, Jardim Maria Eugênia, Vila Espirito Santo, Caputera, Campininha, Jardim Hungarês, Parque Esmeralda, Vila Tupã, Vila Assis, Jardim Planalto, Jardim Nogueira, Vila dos Dálmatas, Jardim Saira, Jardim São Marcos, Iporanga 2, Lopes de Oliveira, Inhaíba, Jardim Guadalupe, Monte Alpino, Jardim Santa Marta, Jardim São Marcos 2, Chácara Três Marias, Vila União, Parque Santa Isabel, Jardim Paulista 2, Jardim Alegria, dentre outros.