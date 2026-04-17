Agência Minas Gerais | Saiba quais serviços do Governo de Minas abrem e fecham durante o feriado de Tiradentes

Escolas estaduais: segundo a Secretaria de Estado de Educação (SEE-MG), as escolas da rede pública estadual de ensino estarão fechadas na segunda (20/4) e terça-feira (21/4), conforme o Calendário Escolar 2026.

UAIs: as Unidades de Atendimento Integrado (UAIs) de Minas Gerais funcionarão parcialmente na segunda-feira (20/4), conforme detalhes disponíveis neste link. Já na terça-feira, 21/4, devido ao feriado de Tiradentes, as UAIs estarão fechadas para atendimento ao público.

Ipsemg: as unidades de atendimento do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg) não funcionarão nos dias 20 e 21/4, em razão do feriado de Tiradentes, salvo os serviços de natureza médico-hospitalar de urgência e emergência credenciados, que podem ser consultados neste link.

Farmácia de Minas: a Secretaria de Estado de Saúde (SES/MG) informa que não haverá atendimento nas Farmácias de Minas nos dias 20/4 e 21/4, devido ao ponto facultativo e feriado nacional de Tiradentes.

Hemominas: a Fundação Hemominas informa que todas as unidades estarão fechadas na terça-feira, 21/4, Dia de Tiradentes. Na segunda-feira, 20/4, ponto facultativo, as unidades funcionarão no horário normal, de acordo com as informações disponíveis neste link.

Equipamentos culturais

– Biblioteca Pública Estadual: fechada na segunda (20/4) e terça-feira (21/4).

– Centro de Arte Popular: aberto das 11h às 17h no sábado (18/4) e domingo (19/4), e fechado na segunda (20/4) e terça-feira (21/4).

– Museu Casa Alphonsus de Guimaraens: fechado na segunda (20/4) e terça-feira (21/4).

– Museu Casa Guignard: funcionamento normal entre sábado (18/4) e segunda-feira (20/4). Fechado na terça-feira (21/4).

– Museu Casa Guimarães Rosa: fechado na segunda-feira (20/4).

– Museu Mineiro: aberto das 11h às 17h no sábado (18/4) e domingo (19/4), e fechado na segunda (20/4) e terça-feira (21/4).

– Museus dos Militares Mineiros: fechado entre sábado (18/4) e terça-feira (21/4).

– Palácio das Artes: aberto das 9h30 às 21h segunda (20/4) e terça-feira (21/4).

– Palácio da Liberdade: fechado na segunda (20/4) e terça-feira (21/4).