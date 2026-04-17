CadMóvel Carioca completa um ano de atendimentos à população com ação na Fiocruz – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Serviço itinerante já atendeu 5.334 pessoas – Renan Areias / Divulgação

Moradores de Manguinhos e adjacências foram os beneficiados pela 37ª edição do “CadMóvel Carioca – conectando a direitos”, nesta quinta-feira (16), na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Criado em abril de 2025, o serviço itinerante da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) facilita o acesso à inscrição e à atualização de dados do Cadastro Único (CadÚnico), sem necessidade de agendamento prévio, nas regiões mais vulneráveis do Rio. Neste período de um ano, a iniciativa já atendeu 5.334 usuários.

O CadMóvel Carioca tem como objetivo descentralizar o atendimento do Cadastro Único para programas sociais, aproximar a política de assistência social das comunidades e facilitar o acesso da população a benefícios do Governo Federal, como Bolsa Família, ID Jovem e Tarifa Social de energia elétrica, entre outros.

Acesso a direitos

Secretário municipal de Assistência Social, Augusto Ribeiro ressaltou a importância das políticas públicas que têm foco na garantia de direitos básicos da população mais vulnerável.

– Para ter acesso a direitos, a gente precisa ter um governo que permita que se tenha acesso a direitos. Aqui no Rio, a gente tem um governo preocupado com a população, com o prefeito Eduardo Cavaliere. Nós da Assistência Social, da Fiocruz e do SUAS (Sistema Único de Assistência Social) estamos aqui para permitir que vocês e as pessoas que mais precisam tenham acesso a melhores condições de vida – afirmou o secretário.

Thiago Veras, subsecretário de Relações Institucionais da SMAS, explicou como surgiu a ideia de criar o CadMóvel, há um ano.

– A secretaria identificou a necessidade de ampliar as ações do Cadastro Único. Percebemos que o agendamento pelo 1746 ou pelo site não era suficiente. As vagas acabavam e as pessoas não conseguiam efetivamente marcar uma ida a uma central do CadRio rapidamente. Este mês nós completamos um ano desta ação, rodando a cidade nas áreas em que há uma demanda maior de agendamentos – lembrou Thiago.

Ações semanais

As ações do CadMóvel Carioca acontecem toda semana — geralmente às quintas-feiras. O serviço itinerante visita diferentes regiões do Rio e distribui 150 senhas para atendimento. Além de atualização e inscrição no CadÚnico, os usuários também recebem orientações sobre benefícios sociais.

A auxiliar de serviços gerais Marly Ferreira da Silva, de 65 anos, foi uma das primeiras a chegar à Fiocruz para ser atendida nesta edição, que registrou um total de 110 atendimentos.

– Foi muito importante para mim e para toda a comunidade. Cheguei cedo e consegui ser atendida – disse a moradora de Manguinhos.