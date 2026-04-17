Hospital Miguel Couto faz doação de sangue nesta sexta-feira – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Ação voluntária permite salvar quatro vidas – Divulgação / SMS

O Hospital Municipal Miguel Couto, localizado na Gávea, vai realizar doação de sangue nesta sexta-feira (17), das 9h às 15h, no hall da Emergência da unidade. A ação é fruto da parceria da unidade com o Hemorio, responsável por fornecer hemoderivados para mais de 200 hospitais da rede pública do Rio de Janeiro, principalmente para emergências, e tem por objetivo reforçar os estoques de sangue.

Depois da coleta, os componentes sanguíneos são separados e até quatro pessoas podem ser beneficiadas com o ato voluntário. Em 24 horas após a doação, o organismo do doador começa a recompor algumas substâncias que foram retiradas, de forma que a coleta seguinte pode ser feita após oito semanas para homens e 12 para mulheres, pois o sangue já estará com os componentes reconstituídos.

Doar sangue é um ato seguro e que salva vidas. Para ser um doador de sangue é necessário apresentar documento oficial de identidade com foto; ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 devem estar com autorização do responsável); estar bem de saúde; e pesar mais de 50 quilos. Não precisa estar de jejum. Mas é recomendado que a pessoa não tenha ingerido comida gordurosa nas últimas quatro horas. Outro fator importante é estar descansado.

Pessoas que fizeram tatuagem ou colocaram piercings devem aguardar seis meses para fazer a doação. E quem tem piercings em regiões de mucosa, a doação só pode ser feita um ano após a retirada do acessório. Quem teve covid-19 recentemente precisa aguardar 10 dias após a recuperação. Após 30 dias da doação, o voluntário pode pegar o resultado dos exames laboratoriais feitos com uma pequena amostra sanguínea retirada no ato da coleta.

SERVIÇO:

Doação de sangue no Hospital Municipal Miguel Couto

Datas: 17 de abril

Hora: das 9h às 15h

Local: Hall da Emergência

Endereço: Rua Bartolomeu Mitre, 1.108 – Gávea