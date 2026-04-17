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Hospital Santa Isabel fortalece cultura de segurança do paciente com ação interna

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Atenção contínua

Hospital Santa Isabel fortalece cultura de segurança do paciente com ação interna


17/04/2026 |
09:00 |
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O Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI) realizou, nesta quinta-feira (16), uma ação voltada aos colaboradores, em alusão a campanha ‘Abril pela Segurança do Paciente’. A programação reuniu profissionais de diferentes setores, incluindo equipes assistenciais, administrativas e de apoio, em um momento de integração, troca de experiências e reforço das práticas seguras no cuidado.

“Esse momento reforça a importância das metas de segurança do paciente e do trabalho que já realizamos diariamente no hospital. Abril chama atenção para o tema, mas a segurança precisa ser um compromisso contínuo de toda a equipe”, destacou Danielly Moraes, coordenadora do Núcleo de Segurança do Paciente.

Para os participantes, o momento também foi de aprendizado. “Foi um momento importante de sensibilização, que reforça a necessidade de seguir as boas práticas no dia a dia, como a identificação correta do paciente, o uso seguro de medicamentos e a prevenção de riscos”, disse Kariny Lisboa, enfermeira do Núcleo de Qualidade Hospitalar.

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