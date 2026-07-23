MS aposta na conexão entre gerações para construir políticas públicas – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Durante dois dias de trocas, escuta e construção coletiva, o Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da SEC (Secretaria de Estado da Cidadania), realizou o 1º Fórum Conectando Gerações – Caminhos para Promoção da Intergeracionalidade. O encontro reuniu representantes de 20 municípios sul-mato-grossenses, entre gestores públicos, conselheiros e lideranças locais, no auditório da Secretaria, em Campo Grande, nos dias 8 e 9 de abril.

Promovido pelas subsecretarias de Políticas Públicas para Pessoa Idosa e Juventude, o Fórum se consolidou como um espaço estratégico de formação, articulação e planejamento, com foco na construção de políticas públicas que integrem diferentes gerações e respondam aos desafios do envelhecimento da população.

Programação contou com paineis de troca de experiências e com propostas de abordagem para municípios.



Ônibus de letramento digital do Sesi também foi apresentado ao público presente.



A programação foi organizada para combinar sensibilização, conteúdo técnico e planejamento prático. No primeiro dia, o foco esteve no alinhamento institucional e conceitual, com apresentações culturais, abertura oficial e painéis sobre cidadania ao longo do ciclo de vida, direitos da juventude, envelhecimento ativo e o papel dos municípios. Também houve momentos de troca de experiências entre gestores, debates sobre interseccionalidade nas políticas públicas e visita técnica ao ônibus de letramento digital do SESI, aproximando teoria e prática.

Já o segundo dia foi voltado à formação técnica e à construção de estratégias, com palestras sobre transformação digital, longevidade, inclusão tecnológica e prevenção a golpes digitais, além de atividades interativas e oficinas de planejamento. Ao final, os participantes elaboraram propostas iniciais para implementação de ações intergeracionais e de letramento digital em seus municípios.

Para além de um evento, o encontro foi marcado por experiências compartilhadas, conexões construídas e um sentimento comum: a urgência de aproximar gerações para fortalecer vínculos e ampliar o acesso a direitos.

Na imagem, a vice-prefeita de Campo Grande assinando o termo de intenção do Conectando Gerações.



“Isso aqui é muito mais que um evento. Isso aqui é um encontro de histórias”, destacou a vice-prefeita de Campo Grande e secretária municipal de Assistência Social, Camilla Nascimento. “Uma sociedade que não escuta seus idosos perde memória. E quando não protege seus jovens, perde o futuro. A intergeracionalidade é essa ponte que garante continuidade, sentido e pertencimento.”

Subsecretária de Políticas Públicas para Pessoa Idosa, Larissa Paraguassu.



Para a subsecretária de Políticas Públicas para Pessoa Idosa, Larissa Paraguassu, o Fórum representa um movimento concreto diante das transformações demográficas do Estado. “Estamos aqui para pensar respostas mais integradas para um desafio real, que é o envelhecimento populacional. Mais do que debater, este espaço foi pensado para alinhar, construir e formar caminhos estruturados para os municípios, promovendo as relações intergeracionais como estratégia de política pública”, afirmou.

A proposta de integração entre gerações também foi destacada pelo subsecretário de Políticas Públicas para Juventude, Jessé Fragoso da Cruz, que ressaltou o caráter humano do projeto. “O Conectando Gerações é, antes de tudo, um projeto que nos lembra da nossa humanidade. Ele parte da ideia de que não somos independentes, somos interdependentes. Precisamos uns dos outros. A política pública, no fim, é um instrumento para servir e para aproximar pessoas”, disse.

Essa aproximação foi percebida na prática por quem participou do encontro. A secretária de Assistência Social de Pedro Gomes, Marislaine Targino, destacou a importância da iniciativa para fortalecer ações no município.

“Eu amei participar. Era exatamente isso que eu queria conhecer. A gente já desenvolve algumas ações com a população idosa, mas quer aprimorar, e com a juventude ainda temos pouco. Agora queremos levar esses projetos para o nosso município”, afirmou.

Secretário-Executivo de Transformação Digital, Robson Duarte de Alencar abordou como tecnologia pode ser aliada dos municípios.



O Fórum também evidenciou o papel da tecnologia como aliada e também desafio na promoção da cidadania. O secretário-executivo de Transformação Digital, Robson Duarte de Alencar, chamou atenção para a necessidade de inclusão digital, especialmente entre a população idosa.

“Não basta oferecer serviços digitais se uma parte da população não consegue acessá-los. Muitas vezes não é falta de internet, é medo, é falta de conhecimento. E é aí que iniciativas como o Conectando Gerações fazem a diferença, ao aproximar jovens e pessoas idosas nesse processo de aprendizado”, explicou.

A urgência do tema foi reforçada pela presidente do Conselho Estadual da Pessoa Idosa, Irma Macário, que destacou o envelhecimento acelerado da população brasileira.

“Esse momento é urgente. Estamos envelhecendo rapidamente e precisamos criar essas conexões agora. As pessoas idosas têm uma potência enorme de conhecimento e experiência, e essa troca com a juventude é fundamental”, pontuou.

Na mesma linha, a presidente do Conselho Estadual da Juventude, Isabela Nantes, definiu o projeto como “uma poesia em forma de política pública”, ressaltando a sensibilidade de aproximar gerações que, muitas vezes, não ocupam os mesmos espaços.

Representantes de 20 municípios estiveram presentes em fórum que debateu as políticas da pessoa idosa e da juventude.



Participaram do encontro representantes de Campo Grande, Ponta Porã, Rio Brilhante, Paranhos, Corumbá, Três Lagoas, Coxim, Aquidauana, Nova Andradina, Fátima do Sul, Iguatemi, Ribas do Rio Pardo, Maracaju, Terenos, Pedro Gomes, Jaraguari, Rochedo, Chapadão do Sul, Jardim e Laguna Carapã.

Ao final dos dois dias, o Fórum deixou como resultado o fortalecimento da articulação entre Estado e municípios, a qualificação técnica de gestores e o avanço no planejamento de ações intergeracionais nos territórios.

Paula Maciulevicius, da Comunicação da Cidadania