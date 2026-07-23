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Projeto Formando Esportistas abre inscrições para futebol masculino em Boa Vista

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Foto: Reprodução

Oferecer acesso gratuito ao ensino do futebol para adolescentes e jovens é o foco do Projeto Formando Esportistas. A iniciativa está com 30 vagas no Campus Boa Vista do Instituto Federal de Roraima por turma. Assim, podem se inscrever jovens de 13 a 19 anos para as atividades realizadas no bairro Pricumã, na capital Boa Vista.

A ação integra o Programa Estadual de Incentivo ao Esporte, aprovada por meio da Lei de Incentivo ao Esporte de Roraima. Desse modo, o projeto busca ampliar o acesso à prática esportiva e fortalecer a formação de jovens por meio do futebol.

As aulas ocorrem no campo de futebol do campus, localizado na avenida Glaycon de Paiva. A turma I atende participantes de 13 a 15 anos, com atividades às segundas, quartas e sextas-feiras, das 18h30 às 19h30, além dos sábados, das 9h às 11h. Já a turma II é para a jovens de 16 a 19 anos, com aulas às segundas, quartas e sextas-feiras, das 19h30 às 20h50, e aos sábados, no mesmo horário da turma anterior.

Expectativas

De acordo com o renomado treinador do salonismo macuxi, Rodrigo Viana, um dos coordenadores da iniciativa, cita os objetivos e frutos a colher.

“O projeto visa democratizar o acesso ao esporte por meio do ensino de futebol no Instituto Federal. A estrutura atende acadêmicos e a comunidade externa. Portanto, dividindo-se em duas categorias: uma para jovens de 13 a 15 anos e outra para a faixa dos 16 aos 19 anos”, destacou Rodrigo Viana.

Conforme ele, nesta nova edição, a iniciativa passa a atuar com foco no futebol de campo, ampliando a experiência dos participantes na modalidade.

Para se inscrever, é necessário ter entre 13 e 19 anos, estar apto para a prática de atividades físicas e utilizar equipamentos obrigatórios, como caneleira, chuteira e meião. As inscrições seguem até o dia 27 de abril e ocorrem pelo link: https://forms.gle/c2j8WZ2cXv4i6gcPA

O projeto conta com quatro instrutores: Leean da Silva Teixeira, Rudson Vannuci Carneiro Amorim, Igor Gomes e Diego Henrique.

Fonte: Da Redação

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