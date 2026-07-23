resiliência e inovação protagonizam a transformação produtiva e econômica de MS – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Um estado que até duas décadas atrás era conhecido nacionalmente pela produção concentrada no binômio boi-soja, mas que experimentou nesse período uma rápida e forte evolução em suas matrizes, com um verdadeiro salto qualitativo que atraiu investimentos privados, gerando empregos e renda. Esse é o Mato Grosso do Sul, terra onde políticas públicas aplicadas pelo Governo do Estado vem dando certo, alavancando índices econômicos, sociais e a prosperidade sentida pela população no dia a dia dos 79 municípios sul-mato-grossenses.

E foi dando continuidade a esse trabalho que o governador Eduardo Riedel passou todo a quinta-feira (16) na 86ª Expogrande, onde concentrou no ‘gabinete itinerante’ conversas com setores produtivos para ouvir demandas e avançar em ações desenvolvimentistas, além discutir e trocar ideias sobre novas iniciativas que podem ser realizadas no Estado. A agenda no Parque de Exposições Laucídio Coelho começou às 7h30 e terminou só à noite, depois das 20h.

“Foi um dia cansativo, mas bastante especial e importante. Vimos aqui uma feira viva, com a presença de toda a qualificação tecnológica que o agronegócio tem ao dispor atualmente. Aqui também pudemos avançar em discussões com várias cadeias produtivas. Fico bastante feliz de terminar esse dia após ouvir, dialogar com todos os atores que protagonizam essa evolução econômica que Mato Grosso do Sul está tendo, tanto na produção no campo como na indústria”, frisa o governador Eduardo Riedel ao finalizar as agendas dessa quinta.

O dia começou já com Riedel encontrando 13 lideranças setoriais do agronegócio sul-mato-grossense para discutir o fortalecimento das cadeias produtivas e formalizar protocolos de intenções envolvendo o Governo, setor produtivo e instituições setoriais, reforçando o diálogo institucional e a busca por maior competitividade no mercado global.

Entre as iniciativas discutidas estão a criação de um centro de ensino no Pantanal, com foco em educação gratuita e permanência das famílias na região, e o desenvolvimento de ferramenta baseada em inteligência artificial para agilizar a regularização fundiária em áreas de fronteira.

Também pela manhã, Riedel participou de uma apresentação de dados da safra de soja, que já alcançou cerca de 4,5 milhões de toneladas, com destaque para o avanço da colheita nas diferentes regiões do Estado, e de um ato simbólico de remoção de murtas, planta proibida em Mato Grosso do Sul por ser hospedeira do vetor principal da doença da laranja. O objetivo da ação foi justamente o de fortalecer ainda mais a citricultura sul-mato-grossense, combatendo a praga do grenning que afeta os pomares, mas ainda não chegou ao Estado.

A agenda matinal do gabinete itinerante incluiu também a apresentação de dados e políticas públicas estratégicas voltadas à produção de leite. Os avanços do Proleite MS, programa voltado ao fortalecimento da bovinocultura de leite integrando incentivos financeiros, assistência técnica, melhoramento genético e apoio à indústria láctea para aumentar a competitividade do setor destacou que até aqui foram investidos R$ 9,2 milhões em genética, com a entrega de animais a produtores e a aplicação de biotecnologias reprodutivas.

Ao todo, mais de 200 produtores serão beneficiados diretamente, com previsão de ampliação por meio de parcerias que incluem serviços de inseminação e implantação de embriões, ampliando a produtividade e a qualidade do rebanho leiteiro no Estado. Além disso, o Proleite contempla ações de incentivo à produção, como o programa Extra Leite, assistência técnica contínua por instituições como Agraer e Senar-MS, e o fortalecimento do associativismo com a criação da Assuleite, que já reúne milhares de produtores.

Tarde e noite

Já no período vespertino, as reuniões setoriais prosseguiram, debatendo e apresentando ações de fortalecimento de cadeias produtivas estratégicas para o Mato Grosso do Sul, como a de suínos, peixes, aves, bovina e florestal, responsáveis por atrair grandes investimentos recentemente ao Estado. Ao Poder Público, ficam designados infraestrutura, qualificação profissional, e programas com foco na sustentabilidade e ampliação da competitividade.

Os números mostram a relevância dessas cadeias, como a suinocultura com mais de 3,6 milhões de abates e 32 mil empregos, a avicultura com 177,1 milhões de frangos movimentados e a piscicultura com produção de 53 mil toneladas em 2025. O governador destacou a importância do diálogo direto com o setor produtivo para orientar políticas públicas, identificar desafios e fortalecer o desenvolvimento econômico, com geração de emprego e incentivo à industrialização.

À noite, mais visitas pelo Parque de Exposições foram realizadas, onde Riedel pode trocar ideia com expositores sobre inovação, tecnologia e novidades já disponíveis para os produtores rurais. Além disso, o governador também participou de homenagens realizadas pela Câmara Municipal e pela Novilho Precoce MS – ele, inclusive, foi um dos homenageados.

“Não podiamos deixar de estar presentes aqui nesse momento de homenagem a pessoas tão importantes. O setor produtivo vem liderança um movimento de transformações, e aqui é o momento em que exercitamos o diálogo, conversandos, trocamos informações, fazemos a construção que dá as diretrizes, a linha a ser seguida”, disse o governador, antes de concluir.

“A transformação não vem em seis meses, um ano. O agro enfrentou várias crises, mas mesmo assim o produtor teve a capacidade de resiliência para seguir produzindo para alimentar 1 bilhão de pessoas, seguir no enfrentamento por mais sustentabilidade, evoluindo na transição energética, ações que garantem nossa biodiversidade. Essa resiliência, inovação e uso de tecnologia estão entre as razções da transformação que passamos. Discussões políticas acontecem e são normais, mas não podemos perder o foco de questões fundamentais”.

Nyelder Rodrigues, Comunicação Governo de MS

Fotos: Bruno Rezende/Secom-MS

ATENÇÃO: confira aqui o pack imprensa com vídeos de apoio, sonoras e outros conteúdos do gabinete itinerante