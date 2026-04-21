A Operação Cata Bagulho atenderá o seguinte bairro neste sábado, (18)

Confira a programação dos bairros que serão atendidos: Vila Alves Campo do Galvão A partir das 8h A ação contribui
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