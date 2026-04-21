A Operação Cata Bagulho atenderá o seguinte bairro neste sábado, (18)

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Por: Secom Agentes do Setor de Fiscalização de Posturas da Prefeitura de Sorocaba, com o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM), realizaram operação conjunta na noite deste sábado (16), para checar denúncias de perturbação do sossego e outros tipos de irregularidades em 11 pontos da cidade. A ação se estendeu até a madrugada deste domingo […]