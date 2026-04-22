BOLETIM – Santa Catarina fortalece turismo de aventura com opções em todas as regiões do estado

Santa Catarina se consolida como um dos principais destinos de turismo de aventura do Brasil.

O estado reúne paisagens que vão do litoral às serras, passando por vales, cânions e áreas de mata preservadas.

Em todas as regiões do estado, é possível encontrar experiências que combinam adrenalina, contato com a natureza e infraestrutura preparada para receber visitantes com segurança.

A secretária de Estado do Turismo, Catiane Seif, fala sobre a vocação turística para todas as experiências que Santa Catarina possui:

SONORA

Na região da Grande Florianópolis e no Litoral Norte, além das praias, algumas cidades oferecem também o voo de parapente, trilhas, cachoeiras, além de rafting e mergulho.

No Vale do Itajaí, a aventura ganha força nas corredeiras e quedas d’água. Rapel e cicloturismo são atividades de destaque na região.

A Serra Catarinense é um convite ao ecoturismo e ao enoturismo.

No Oeste, o município de Itá se destaca pelas atividades de rapel em paredões naturais, com vista para o lago da usina hidrelétrica. Em Piratuba, os visitantes também encontram opções de aventura como tirolesas.

O Sul do estado é ideal para a prática de sandboard, balonismo e visitas ao cânions.

Repórter: Marcos Lampert