Estudantes da escola Hildebrando Ferro Bitencourt denunciam atraso na reforma



Escola Estadual Hildebrando Ferro Bitencourt – Foto: Reprodução



Os estudantes da Escola Estadual Hildebrando Ferro Bitencourt, no bairro São Francisco, publicaram um vídeo no perfil do grêmio estudantil denunciando o atraso na reforma da instituição.

Nas imagens, as alunas apresentam partes da escola com as obras incompletas e entulhos espalhados. Além disso, mostram que não há pessoas trabalhando no local.

Na legenda, alegam que aguardam o início das obras que garantiram para a unidade. “O que pedimos não é um privilégio, é o cumprimento do nosso direito a uma infraestrutura digna e segura para estudar… Queremos respostas e, acima de tudo, queremos a obra concluída”, destacaram.

Nota sobre a escola

Em nota, a Secretaria de Educação e Desporto (Seed) informou que a Escola Estadual Hildebrando Ferro Bitencourt recebe obra de reforma geral. Além disso, esclarece que notificará a empresa responsável pelo serviço e solicitar um posicionamento sobre o andamento da obra.

Além disso, refprçou que até o momento já foram reformadas oito salas de aula, refeitório, copa e cozinha e a sala de descanso dos estudantes. A escola está com aulas presenciais, funcionando normalmente. Destaca que a escola estava há 40 anos sem receber obra de reforma.

Esclarece que seguem em andamento as obras do bloco administrativo, mais um bloco de salas de aula e a quadra poliesportiva. A unidade de ensino atende 178 estudantes do Ensino Fundamental e Médio funcionando com ensino integral.

Fonte: Da Redação