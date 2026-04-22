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IFSP abre consulta pública sobre a Política de Formação Continuada de Professores  – IFSP

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Comunidade acadêmica pode enviar contribuições à minuta da política até 15 de maio 

O IFSP está com consulta pública aberta, até o dia 15 de maio, para a Minuta da Política de Formação Continuada de Professores da instituição. 

A proposta foi elaborada pelo Grupo de Trabalho (GT) de Formação Continuada, formado por integrantes das Equipes de Formação Continuada dos campi e da Diretoria de Articulação Pedagógica (DAPE), vinculada à Pró-Reitoria de Ensino e Políticas Estudantis (PRE). 

A minuta compreende a formação continuada como um processo permanente de desenvolvimento profissional, articulado à reflexão sobre a prática pedagógica, à valorização dos saberes docentes e ao aprimoramento do ensino. O documento apresenta ainda os objetivos, princípios, diretrizes de organização das ações formativas, além das competências institucionais e dos processos de monitoramento e avaliação da política. 

A consulta pública tem como finalidade ampliar a participação da comunidade acadêmica na construção da política institucional. As contribuições devem ser enviadas por meio de formulário eletrônico, no qual é possível sugerir a inserção, alteração ou supressão de dispositivos da minuta. 

Acesse aqui o formulário da consulta pública.
Leia a minuta da Política de Formação Continuada de Professores aqui. 

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