Prefeitura faz reunião com empresários do Mercado São Braz para tratar de ações integradas de requalificação urbana e segurança – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Ordenamento Urbano, Obras de Revitalização, Segurança e Mobilidade foram temas do encontro – Iago Campos / Prefeitura do Rio

O prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere, visitou o Calçadão de Campo Grande e reuniu-se, na manhã deste sábado (18/04), com empresários do Mercado São Braz, para tratar do conjunto de intervenções em curso na região. Durante o encontro, foram destacadas as obras de requalificação do local e a ampliação da atuação da Força Municipal, como parte da estratégia de ordenamento urbano e fortalecimento da segurança no principal polo comercial do bairro.

– O que a gente não pode aceitar é desorganização, desordem ou comércio ilegal; a obra e a atuação da Força Municipal caminham juntas para entregar, em um ano, um calçadão novo, organizado e seguro para trabalhadores e frequentadores – afirmou o prefeito.

As intervenções no calçadão, já iniciadas, preveem a revitalização de cerca de 14 mil metros quadrados de área pública. O projeto contempla melhorias na circulação de pedestres, acessibilidade, ordenamento urbano e valorização do patrimônio histórico, com investimento de R$ 17,2 milhões.

O plano, desenvolvido pela Empresa Municipal de Urbanização (Rio-Urbe), execução ficará a cargo da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI). Entre as principais intervenções está a recuperação do desenho original do piso assinado por Burle Marx. Os pisos desnivelados e irregulares serão substituídos e padronizados, com novos revestimentos, incluindo piso intertravado e faixas em granito serrado nas bordas do calçadão, para maior segurança antiderrapante e resistência.

As obras seguirão padrões de acessibilidade e abrangem reurbanização com recuperação de canteiros, jardineiras, bancos, esculturas, iluminação e outros elementos urbanos.

– Estamos iniciando as obras de revitalização do calçadão de Campo Grande, uma área importante para o comércio da região. Serão mais de 14 mil metros quadrados requalificados, com melhorias na pavimentação, calçadas e mobiliário, garantindo um espaço mais organizado e seguro. O projeto também prevê o ordenamento dos ambulantes, com novos espaços como boxes e contêineres – afirmou o o secretário de Infraestrutura, Wanderson Santos.

Outro ponto de destaque foi a ampliação da presença da Força Municipal, iniciada no dia 12 de abril, como parte da estratégia da Prefeitura para reforçar a segurança em áreas com grande circulação de pessoas e histórico de ocorrências. O modelo adotado combina policiamento a pé, viaturas e motocicletas, com agentes distribuídos em pontos estratégicos definidos a partir de análises de dados e manchas criminais.

– A Força Municipal, divisão de elite da Guarda Municipal, já atua em Campo Grande para coibir furtos e roubos e garantir mais segurança no calçadão e entorno da estação de trem. O objetivo é complementar o trabalho das polícias, com patrulhamento a pé, de moto e com viaturas, em parceria com o 40º BPM e a delegacia da região. A atuação vai até 23h, cobrindo o fechamento do comércio. Em menos de uma semana na região já realizamos ações como recuperação de celulares e apreensão de motos adulteradas – declarou o secretário de Segurança Urbana, Brenno Carnevale.

As equipes atuam em duplas ou trios, com foco na prevenção de roubos e furtos, especialmente no entorno da estação de trem e no Calçadão de Campo Grande. Os agentes utilizam câmeras corporais e dispositivos móveis de monitoramento, o que permite maior controle das ações e transparência nas abordagens.

A atuação da Força Municipal em Campo Grande integra uma expansão gradual do programa na cidade, que já vinha sendo implementado em regiões do Centro e da Zona Sul. A proposta é levar um policiamento mais próximo, ostensivo e orientado por inteligência, aumentando a sensação de segurança para moradores, comerciantes e frequentadores do calçadão.

– A reunião foi ótima. O prefeito foi super atencioso conosco e, pelo que ele disse pra gente, acho que o calçadão vai ficar muito bom. Acredito muito nesse projeto – disse o presidente do Mercado São Braz, Sérgio Luiz.

O Calçadão de Campo Grande, inaugurado em 1976, é um dos principais polos comerciais da Zona Oeste e concentra grande fluxo diário de pessoas. Com as intervenções urbanas e o reforço na segurança, a Prefeitura busca não apenas requalificar o espaço, mas também fortalecer o comércio local e melhorar a experiência de quem circula pela região.

– O Calçadão de Campo Grande é uma das áreas mais importantes e movimentadas da cidade, e a Prefeitura está promovendo não só uma obra, mas uma mudança de conceito. Além da requalificação, será implantada uma nova metodologia de ordenamento, com diálogo com os ambulantes, que passarão a contar com quiosques padronizados, profissionalizando o atendimento – destacou o secretário de Ordem Pública, Marcus Belchior.