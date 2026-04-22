NOTÍCIAS

Prefeitura faz reunião com empresários do Mercado São Braz para tratar de ações integradas de requalificação urbana e segurança – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Prefeitura faz reunião com empresários do Mercado São Braz para tratar de ações integradas de requalificação urbana e segurança – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Ordenamento Urbano, Obras de Revitalização, Segurança e Mobilidade foram temas do encontro – Iago Campos / Prefeitura do Rio

O prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere, visitou o Calçadão de Campo Grande e reuniu-se, na manhã deste sábado (18/04), com empresários do Mercado São Braz, para tratar do conjunto de intervenções em curso na região. Durante o encontro, foram destacadas as obras de requalificação do local e a ampliação da atuação da Força Municipal, como parte da estratégia de ordenamento urbano e fortalecimento da segurança no principal polo comercial do bairro.

– O que a gente não pode aceitar é desorganização, desordem ou comércio ilegal; a obra e a atuação da Força Municipal caminham juntas para entregar, em um ano, um calçadão novo, organizado e seguro para trabalhadores e frequentadores – afirmou o prefeito.

As intervenções no calçadão, já iniciadas, preveem a revitalização de cerca de 14 mil metros quadrados de área pública. O projeto contempla melhorias na circulação de pedestres, acessibilidade, ordenamento urbano e valorização do patrimônio histórico, com investimento de R$ 17,2 milhões.

O plano, desenvolvido pela Empresa Municipal de Urbanização (Rio-Urbe), execução ficará a cargo da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI). Entre as principais intervenções está a recuperação do desenho original do piso assinado por Burle Marx. Os pisos desnivelados e irregulares serão substituídos e padronizados, com novos revestimentos, incluindo piso intertravado e faixas em granito serrado nas bordas do calçadão, para maior segurança antiderrapante e resistência.

As obras seguirão padrões de acessibilidade e abrangem reurbanização com recuperação de canteiros, jardineiras, bancos, esculturas, iluminação e outros elementos urbanos.

– Estamos iniciando as obras de revitalização do calçadão de Campo Grande, uma área importante para o comércio da região. Serão mais de 14 mil metros quadrados requalificados, com melhorias na pavimentação, calçadas e mobiliário, garantindo um espaço mais organizado e seguro. O projeto também prevê o ordenamento dos ambulantes, com novos espaços como boxes e contêineres – afirmou o o secretário de Infraestrutura, Wanderson Santos.

Outro ponto de destaque foi a ampliação da presença da Força Municipal, iniciada no dia 12 de abril, como parte da estratégia da Prefeitura para reforçar a segurança em áreas com grande circulação de pessoas e histórico de ocorrências. O modelo adotado combina policiamento a pé, viaturas e motocicletas, com agentes distribuídos em pontos estratégicos definidos a partir de análises de dados e manchas criminais.

– A Força Municipal, divisão de elite da Guarda Municipal, já atua em Campo Grande para coibir furtos e roubos e garantir mais segurança no calçadão e entorno da estação de trem. O objetivo é complementar o trabalho das polícias, com patrulhamento a pé, de moto e com viaturas, em parceria com o 40º BPM e a delegacia da região. A atuação vai até 23h, cobrindo o fechamento do comércio. Em menos de uma semana na região já realizamos ações como recuperação de celulares e apreensão de motos adulteradas – declarou o secretário de Segurança Urbana, Brenno Carnevale.

As equipes atuam em duplas ou trios, com foco na prevenção de roubos e furtos, especialmente no entorno da estação de trem e no Calçadão de Campo Grande. Os agentes utilizam câmeras corporais e dispositivos móveis de monitoramento, o que permite maior controle das ações e transparência nas abordagens.

A atuação da Força Municipal em Campo Grande integra uma expansão gradual do programa na cidade, que já vinha sendo implementado em regiões do Centro e da Zona Sul. A proposta é levar um policiamento mais próximo, ostensivo e orientado por inteligência, aumentando a sensação de segurança para moradores, comerciantes e frequentadores do calçadão.

– A reunião foi ótima. O prefeito foi super atencioso conosco e, pelo que ele disse pra gente, acho que o calçadão vai ficar muito bom. Acredito muito nesse projeto – disse o presidente do Mercado São Braz, Sérgio Luiz.

O Calçadão de Campo Grande, inaugurado em 1976, é um dos principais polos comerciais da Zona Oeste e concentra grande fluxo diário de pessoas. Com as intervenções urbanas e o reforço na segurança, a Prefeitura busca não apenas requalificar o espaço, mas também fortalecer o comércio local e melhorar a experiência de quem circula pela região.

– O Calçadão de Campo Grande é uma das áreas mais importantes e movimentadas da cidade, e a Prefeitura está promovendo não só uma obra, mas uma mudança de conceito. Além da requalificação, será implantada uma nova metodologia de ordenamento, com diálogo com os ambulantes, que passarão a contar com quiosques padronizados, profissionalizando o atendimento – destacou o secretário de Ordem Pública, Marcus Belchior.

Categoria:

  • 18 de abril de 2026
    • Marcações: Calçadão de Campo Grande Força Municipal Infraestrutura obras Revitalização

    boavistaagora.com.br
    http://boavistaagora.com.br

    Related Articles
    NOTÍCIAS

    Equatorial será o Investidor de Referência Finalista na oferta pública da Sabesp

    Posted on Author boavistaagora.com.br

    O Governo de SP anunciou nesta sexta-feira (28) que a Equatorial é investidora de referência finalista na oferta pública secundária de ações da Sabesp, com uma proposta de preço de R$ 67,00 por ação, pelo bloco de 15% de participação na empresa. O valor total da proposta pelo bloco foi de R$ 6,9 bilhões. […]
    NOTÍCIAS

    Com foco no cuidado integral da pessoa com câncer, Congresso do Cepon comemora recorde de inscritos

    Posted on Author boavistaagora.com.br

    Com mais de 1.700 inscritos, o III Congresso do Cepon encerrou dois dias de programação científica voltada para o cuidado integral do paciente com câncer. Realizado no CentroSul, em Florianópolis, o evento contou com mais de 150 mesas redondas, paineis e apresentação de trabalhos que trouxeram avanços e atualizações na área. O Cepon é referência […]
    NOTÍCIAS

    GCM apreende veículo no Centro com R$ 82 mil em multas e taxas atrasadas – Agência de Notícias

    Posted on Author boavistaagora.com.br

    25 de outubro de 2024 10:51 Por: Eduardo Santinon (esantinon@sorocaba.sp.gov.br) Fotos: GCM A Guarda Civil Municipal (GCM) de Sorocaba apreendeu, às 7h30 desta sexta-feira (25), um automóvel que tem R$ 82.223,65 em multas e taxas que não foram pagas. O veículo transitava pela Rua Doutor Álvaro Soares, região central da cidade, e foi abordado por […]