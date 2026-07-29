Motorista de caminhonete é preso em flagrante após fugir sem prestar socorro à vítima de trânsito



Caminhonete S-10 foi encontrada em uma oficina – Foto: Divulgação/PCRR



Um autônomo, 28 anos, que se envolveu em um acidente de trânsito e fugiu do local sem prestar socorro à vítima, foi preso em flagrante na tarde dessa sexta-feira, 17. O acidente ocorreu na manhã de ontem, no cruzamento da Avenida João Liberato com a Rua SD PM Arineu Ferreira Lima, no bairro Caranã, em Boa Vista.

De acordo com o delegado Jonathan Henrique, a vítima conduzia uma motocicleta pela Avenida João Liberato, em via preferencial, quando uma caminhonete modelo S10, de cor preta, conduzida pelo infrator, cruzou a via e avançou à sua frente. Nesse momento houve colisão da motocicleta contra a lateral esquerda do veículo.

Com o impacto, a vítima foi arremessada no chão e sofreu diversas lesões. Feriemntos nas costas, dores na região da virilha e suspeita de deslocamento no ombro.

Carro encontrado oficina

A polícia localizou a caminhonete em uma oficina mecânica no bairro União. No local, o proprietário confirmou que o suspeito deixou o carro após o acidente, já com sinais de avaria decorrentes da colisão.

Com base nas informações a equipe policial conseguiu localizar o suspeito e o encaminhou à sede do 4º DP. Em interrogatório, ele confessou o envolvimento no acidente e afirmou que deixou o local por medo da responsabilização. Durante a apuração, constataram que ele investigado não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Crime afiançável

O suspeito foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Com causa de aumento de pena por não possuir habilitação e por deixar de prestar socorro à vítima, quando possível fazê-lo sem risco pessoal. E por se afastar do local do acidente para fugir à responsabilidade penal e civil.

Por se tratar de crimes afiançáveis, foi arbitrada fiança no valor de R$ 3.242, sendo recolhida pelo infrator. Após o pagamento da fiança, a polícia colocou o investigado em liberdade e responderá ao procedimento em liberdade, à disposição da Justiça.

Fonte: Da Redação

