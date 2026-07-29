ENTRETENIMENTO

Plataforma do BB reduz em 72% perda de comida em escolas públicas

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Plataforma do BB reduz em 72% perda de comida em escolas públicas

Por MRNews

Uma plataforma digital criada pelo Banco do Brasil (BB) está ajudando prefeituras a reduzir o desperdício de alimentos em escolas públicas. Chamada de BB Alimentação Escolar, a solução usa tecnologia para melhorar o planejamento e o controle da merenda oferecida a estudantes da rede pública.

Desenvolvida em parceria com a Lemobs, empresa que integra o Parque Tecnológico da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a plataforma reúne informações sobre consumo, aceitação das refeições e desperdício. Com base nesses dados, gestores conseguem ajustar cardápios, quantidades e compras, evitando excessos e melhorando a qualidade da alimentação.

O sistema também traz painéis de acompanhamento e ferramentas que auxiliam na tomada de decisão, tornando a gestão mais eficiente e transparente.

No Dia dos Povos Indígenas, organizações cobram demarcações e proteção

Eleições 2026: AGU orienta agentes públicos sobre condutas proibidas

Resultados iniciais

Os primeiros testes foram feitos em 15 municípios. Em Belém, onde a solução começou em cinco escolas, os resultados apareceram em poucos meses:

  • 72% menos desperdício de alimentos;
  • 7 toneladas de comida preservadas;
  • cerca de 25 mil refeições aproveitadas;
  • economia de aproximadamente R$ 200 mil;
  • redução de 10 toneladas de emissão de carbono;
  • 2,4 mil alunos beneficiados;
  • 88% de aprovação das refeições.

Impacto nas contas públicas

O planejamento mais preciso evita compras desnecessárias e reduz perdas, gerando economia. Dessa forma, os recursos públicos são utilizados de forma mais eficiente.

A expectativa é que, se adotada em toda a rede de ensino de Belém, a ferramenta possa evitar o desperdício de cerca de 220 toneladas de alimentos por ano e gerar economia superior a R$ 1,2 milhão, beneficiando milhares de estudantes.

Expansão e importância

A solução já está sendo utilizada em outras cidades, como Natal e Valparaíso de Goiás, o que mostra o potencial de expansão para diferentes regiões do país.

Lula chega à Alemanha para assinar parcerias comerciais e de inovação

Brasil conquista título do FIFA Series de futebol feminino

Alinhada ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, a iniciativa busca melhorar a qualidade da merenda, reduzir desperdícios e fortalecer a gestão pública, combinando tecnologia, economia e impacto social positivo.

Lemobs

A Lemobs é uma empresa brasileira de tecnologia que desenvolve soluções digitais para ajudar governos, principalmente prefeituras, a melhorar a gestão pública. A empresa faz parte do ecossistema de inovação do Parque Tecnológico da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Criada com foco em desenvolver tecnologias para “cidades inteligentes”, a empresa atua para modernizar administrações locais, desde a coleta de lixo até a alimentação escolar.

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
ENTRETENIMENTO

Cruzeiro x Vasco ONDE ASSISTIR AO VIVO, ESCALAÇÕES E PALPITES, BRASILEIRÃO 2024 SÉRIE A, HOJE (29/09)

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews A partida entre Cruzeiro x Vasco é válida pelo  Brasileirão da série A DE 2024, também chamado de Betano Brasileiro. A bola rola hoje  (29/09) às 18h30 HS (horário de Brasília).  Assim, a partida tem Zero como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios. A Série A COMEÇOU […]
ENTRETENIMENTO

Agência Brasil completa 36 anos ampliando acesso com credibilidade

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews Celular, nem pensar. Computador, então, era um sonho em 1990. As novas tecnologias tornaram, com o passar do tempo, tudo cada vez mais veloz e com equipamentos menores. A Agência Brasil, veículo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), nascida há exatos 36 anos, viu a responsabilidade se tornar maior a cada dia, conforme […]
ENTRETENIMENTO

‘Os Pastinhas’; Operação desmantela esquema de propina e fraudes milionárias envolvendo gerentes do BRB

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews Operação desmantela esquema de propina e fraudes milionárias envolvendo gerentes do BRB A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) realizou nesta quinta-feira (28) uma operação para desarticular um suposto esquema de corrupção, fraude bancária e pagamento de propina dentro do Banco de Brasília (BRB). As investigações apontam que o grupo atuava na liberação […]