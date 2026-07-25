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Região de São Januário terá mudanças no trânsito para Vasco x São Paulo – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

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Estádio de São Januário – Fabio Motta/Prefeitura do Rio

A Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro (CET-Rio) implantará operação de trânsito neste sábado (18/04), para o jogo entre Vasco e São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, que acontece às 18h30 no estádio São Januário, no bairro Vasco da Gama. As interdições ao trânsito de veículos iniciam às 12h30.

O esquema contará com agentes da CET-Rio e apoiadores de tráfego, veículos operacionais e motocicletas, que estarão empenhados na orientação do trânsito. A operação contará, ainda, com sete painéis de mensagens variáveis que informarão sobre os horários dos fechamentos e as rotas alternativas.

A operação visa promover a segurança viária, fluidez do trânsito e a manutenção dos cruzamentos livres, como também a orientação dos motoristas, pedestres e torcedores.

Técnicos da CET-Rio, no Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio), irão monitorar toda a movimentação do trânsito por meio das câmeras para que, se necessário, sejam feitos ajustes na programação semafórica com o objetivo de garantir as boas condições.

Interdições

Das 12h30 às 21h30:

– Rua Francisco Palheta, entre a rua São Januário e a rua Ricardo Machado;
– Avenida Roberto Dinamite, entre a rua Ricardo Machado e a rua Dom Carlos;
– Rua Ferreira de Araújo, entre a rua Dulce Rosalina e a avenida Roberto Dinamite.

Das 14h30 às 21h30:

– Rua São Januário, entre a rua Dom Carlos e a rua Bonfim;
– Rua General Argolo, entre a rua Teixeira Júnior e a rua São Januário;
– Rua do Bonfim, sentido Estádio de São Januário, entre a rua Newton Prado e a rua São Januário;
– Rua Ricardo Machado, entre a rua Bela e a rua Prefeito Olímpio de Melo;
– Rua Lima Barros, entre a rua Ricardo Machado e a Rua do Bonfim;
– Rua Newton Prado, entre a rua Ricardo Machado e a rua do Bonfim;
– Rua Dom Carlos, entre a rua São Januário e a avenida Roberto Dinamite;
– Rua Argentina, entre a Rua General Argolo e a rua Senador Alencar.

Mão dupla de circulação

Das 14h30 às 21h30:

– Rua do Bonfim, entre a rua Senador Alencar e a Rua Bela.

Inversão do sentido da via

Das 14h30 às 21h30:

– Rua Teixeira Júnior, entre a avenida Roberto Dinamite e a rua São Januário, que funcionará no sentido da rua São Januário à avenida Roberto Dinamite.

Proibição de estacionamento

A partir das 22h desta sexta-feira (17/04) às 21h30 de sábado (18/04):

– Avenida Roberto Dinamite, entre a rua Ricardo Machado e a rua Dom Carlos, em ambos os lados, inclusive na pista lateral do acesso ao estacionamento.

A partir da meia-noite do dia da partida às 21h30:

* Rua Argentina, entre as edificações de números 303 e 195, em ambos os lados;
* Rua Teixeira Júnior, entre a rua São Januário e a rua General Argolo.
– Rua Francisco Palheta, entre a rua São Januário e a rua Ricardo Machado;
– Rua Ferreira de Araújo, entre a rua Dulce Rosalina e a avenida Roberto Dinamite;
– Rua São Januário, entre a rua Dom Carlos e a rua Bonfim;
– Rua General Argolo, entre a rua Teixeira Júnior e a rua São Januário;
– Rua do Bonfim, no sentido ao Estádio de São Januário, entre a rua Newton Prado e a rua São Januário;
– Rua do Bonfim, no trecho entre a rua Senador Alencar e a rua Bela;
– Rua Ricardo Machado, entre a rua Bela e a rua Prefeito Olímpio de Melo;
– Rua Lima Barros, entre a rua Ricardo Machado e a rua do Bonfim;
– Rua Newton Prado, entre a rua Ricardo Machado e a rua do Bonfim;
– Rua Dom Carlos, entre a rua São Januário e a avenida Roberto Dinamite.

Moradores do entorno

O acesso de veículos de moradores do entorno será feito mediante apresentação de comprovante de residência.

Categoria:

  • 17 de abril de 2026
    • Marcações: Centro de Operações e Resiliência CET-Rio São Paulo trânsito Vasco

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