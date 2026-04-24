AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 15/2026 – REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTO, LABORATÓRIO E HOSPITALAR PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BONITO/MS. – Prefeitura Municipal de Bonito

O MUNICÍPIO DE BONITO/MS, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, torna público a abertura da Licitação, na Modalidade Pregão Eletrônico, que será regida pela Lei Federal nº. 14.133, de 01 de abril de 2021, pelo Decreto Municipal nº. 77/2025 de 24 de março de 2025 e Decreto Municipal nº. 15 de 05 de fevereiro de 2024, que regulamenta as contratações pelo Sistema de Registro de Preços, subsidiariamente pela Lei Complementar nº. 123/2006 e suas alterações, conforme adiante especificada:
OBJETO: Registro de preços para aquisição de materiais de procedimento, laboratório e hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Bonito/MS.
DATA DE ABERTURA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS
Dia 27/04/2026 às 08h (horário de Brasília)
Até dia 11/05/2026 às 08h (horário de Brasília)
ABERTURA DAS PROPOSTAS:
Dia 11/05/2026 às 08:30h (horário de Brasília)
DATA DA SESSÃO PÚBLICA
Dia 11/05/2026 às 09h (horário de Brasília)
Local: Plataforma BLL Compras – https://bll.org.br/
Código Registro Informação A1C3F90BF97C7C1EFCDC024541EEE9E07AF8C0BC
RETIRADA DO EDITAL: O edital com os dados completos encontra-se disponível aos interessados no endereço acima especificado e no site da Prefeitura Municipal www.bonito.ms.gov.br, gratuitamente.
Bonito/MS, 23 de abril de 2026.
Assinado na Autorização
Elcio da Silva Casanova
Secretário Municipal de Administração e Finanças