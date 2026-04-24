AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 15/2026 – REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTO, LABORATÓRIO E HOSPITALAR PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BONITO/MS. – Prefeitura Municipal de Bonito

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Foto: Divulgação/Semuc A Prefeitura de Boa Vista está implantando uma galeria no Igarapé Caranã, que vai criar o primeiro acesso direto entre os bairros Murilo Teixeira Cidade e Equatorial, pela rua Antônio Reszka. Os serviços estão em fase de terraplanagem. Na sequência, a gestão fará a pavimentação e as calçadas. Dessa forma, totalizando 440 […]