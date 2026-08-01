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Prefeito Eduardo Cavaliere participa da tradicional Alvorada de São Jorge em Quintino – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

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Fiéis lotaram a Igreja Matriz de Quintino – Foto: Marco Antônio Lima / Prefeitura do Rio

O prefeito Eduardo Cavaliere acompanhou, na madrugada desta quinta-feira (23/04), as celebrações em homenagem a São Jorge, na Igreja Matriz de Quintino, Zona Norte do Rio. Pela primeira vez, os festejos foram realizados como parte do Calendário Oficial da Cidade, atraindo um público estimado em mais de 1,5 milhão de fiéis ao longo do dia. O ponto alto da madrugada foi o inédito espetáculo de 300 drones, que coloriu o céu de Quintino por 20 minutos antes da tradicional Missa da Alvorada, celebrada às 5h.

Cavaliere destacou a importância do santo para a cidade:

– São Jorge é uma devoção carioca, do Brasil. Ele e São Sebastião são os santos mais populares da cidade, com uma relação mais profunda com o dia a dia, com a vida de batalha, de guerreiro. E essa é uma festa que atrai muita gente. De Santa Cruz a Quintino, passando pelo centro. Ao longo do dia, a Igreja de Quintino reúne mais de 1 milhão de pessoas, entre barracas e feijoadas. É uma festa muito importante, porque move não só a devoção, mas também a economia.

Operação e Ordenamento

Para garantir a fluidez do evento, a Prefeitura do Rio montou um esquema especial de trânsito, com a CET-Rio, a Guarda Municipal, a Secretaria de Ordem Pública (Seop) e apoio da subprefeitura da Zona Norte.

Embora as celebrações tenham começado no dia 19 de abril com o tríduo religioso de São Jorge, esta quinta-feira concentra o maior volume de homenagens. A Missa Solene foi celebrada pelo Cardeal Dom Orani às 10h. À tarde, os fiéis percorreram as ruas do bairro na procissão. As missas seguem em fluxo contínuo até à noite, fechando o ciclo de homenagens ao Santo Guerreiro em 2026.

Além da estrutura logística nas ruas, a mobilidade dos fiéis foi garantida por uma parceria inédita entre a Prefeitura e a SuperVia, que operou com horários especiais já na madrugada do feriado. Para facilitar o acesso à Missa da Alvorada, composições partiram de Santa Cruz (3h10), Japeri (3h18) e Central do Brasil (4h) com destino a Quintino. Durante todo o dia 23, o sistema ferroviário funcionou com grade de sábado, mais robusta que a de feriados convencionais, assegurando o deslocamento do contingente de 1,5 milhão de devotos esperados para o evento.

Marcações: Cidade do Rio de Janeiro Dia de São Jorge Feriado de São Jorge

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