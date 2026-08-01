Santa Casa inaugura revitalização da sede administrativa, restauração da capela e anuncia dois novos equipamentos de saúde

A Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba anunciou, nesta sexta-feira (24), a inauguração oficial da nova fachada, sede administrativa revitalizada, restauração da centenária capela e do busto de Monsenhor João Soares, além da entrega de dois novos equipamentos de saúde destinados à colonoscopia e endoscopia.

A solenidade contou com a presença do secretário municipal da Saúde (SES), João Pedro Fraletti Miguel, do diretor-presidente da Santa Casa de Misericórdia Pe. Flávio Miguel Júnior, além dos vereadores Luís Santos (presidente da Câmara Municipal), Toninho Corredor, Henri Arida, Fernando Dini, Caio Oliveira, Izídio de Brito e Iara Bernardi.

Também participaram do evento o deputado federal Vitor Lippi e a deputada estadual Mara Lúcia Amary.

A cerimônia contou, ainda, com um momento religioso ministrado pelo arcebispo metropolitano de Sorocaba Dom José Roberto Fontes e também teve apresentações musicais da Banda Regimental CPI 7 da Polícia Militar.

Ontem (23), também foi anunciada a nova ala da unidade com 50 leitos de UTIs com camas elétricas modernas, balança integrada e monitor multiparamétrico completo.