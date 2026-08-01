sustentabilidade na defesa do consumidor de Mato Grosso do Sul – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Evoluir exige compromisso com as futuras gerações. Dessa forma, o Procon Mato Grosso do Sul, que celebra 40 anos de sua criação nesta sexta-feira (24), reafirma seu compromisso com o meio ambiente na defesa das consumidoras e dos consumidores de Mato Grosso do Sul.

Vinculada à Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), desde 2022 a instituição digitalizou mais de 2,3 milhões de páginas de processos físicos arquivados e ativos. Ao empilhar as folhas, isso representaria aproximadamente 230 metros de altura ou um prédio de 70 andares.

Tal esforço termina na reciclagem, após o prazo de guarda de cinco anos previsto em lei. Só no último ano, foram encaminhadas mais de 8,4 toneladas de papéis para descarte de processos e eliminação de documentos, assegurando a destinação adequada dos resíduos e o cumprimento das normativas presentes na LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).

“Em nossas ações, buscamos assegurar um tratamento ético, respeitoso, inclusivo e que atua de forma sustentável”, pontua o secretário-executivo do Procon Mato Grosso do Sul, Antonio José Angelo Motti. “Investimos na digitalização dos serviços e seguimos adotando soluções de consumo responsável”.

Lixo Zero

Com a adesão ao Projeto Sead Lixo Zero, outras iniciativas passaram a ser incorporadas no prédio sede do Procon Mato Grosso do Sul. Pontos para a coleta seletiva e de resíduos para compostagem, além de formação continuada, estimulam os cidadãos e servidores na adoção de práticas sustentáveis. O trabalho de sensibilização é coordenado na instituição pela servidora Ana Oyadomari.

Copos de plástico descartáveis deram espaço aos de papel reciclado, que podem ser compostados. Os resíduos orgânicos, inclusive, coletados entre agosto de 2025 e março de 2026, já se transformaram em mais de 226,5 quilos de adubo, distribuídos aos servidores.











A servidora Lia Teodoro Barbosa conta que a separação de materiais recicláveis mudou em casa depois das ações adotadas no Procon e das palestras promovidas por meio da Escola do Consumidor. “A minha hortinha está toda linda porque faço a compostagem e essa iniciativa ampliou meus conhecimentos”, comenta Lia.

Célia Sampaio, coordenadora do Projeto Sead Lixo Zero, lembra que a gestão sustentável de resíduos sólidos hoje opera como uma política institucional que não se restringe ao ambiente de trabalho, mas certamente tem um efeito replicador na vida das pessoas impactadas pelas ações e suas famílias.

Palestras de formação reforçam esse compromisso. Responsável pela manutenção, coleta de resíduos sólidos e pelo Programa Lixo Zero no Hospital São Julião, Bruno Maddalena trouxe o exemplo de uma unidade hospitalar para reafirmar que é possível adotar boas práticas, como as que estão sendo implementadas também no Procon Mato Grosso do Sul. Em sua avaliação, essa atitude e mobilização podem se converter em referência para outras instituições.

Kleber Clajus, Comunicação Procon/MS

Fotos: Kleber Clajus/ProconMS e Divulgação