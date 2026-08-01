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Agência Minas Gerais | Mutirão Jovem Aprendiz reúne milhares de oportunidades de trabalho em Belo Horizonte

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“Essa iniciativa é muito importante, porque dá oportunidade para jovens que, como eu, querem conquistar o primeiro emprego e ajudar em casa, mas encontram dificuldades. Eu soube do mutirão pelo site do governo, me interessei e fiz questão de vir, porque acredito que ações como essa fazem a diferença na vida de quem está começando”, afirmou Ester Gabriela, 15 anos, moradora de Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH).

A ação, realizada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), reuniu adolescentes e jovens, com idades entre 14 e 24 anos, no estacionamento do Minas Shopping, na região Nordeste da capital, em busca da primeira oportunidade no mercado de trabalho.

O evento gratuito contou com a participação de empresas, instituições parceiras e organizações da sociedade civil que atuam com programas de aprendizagem. Ao longo do dia, foram ofertadas mais de 5 mil vagas de emprego, estágio e jovem aprendiz, além de orientação, palestras e encaminhamentos.

Inclusão produtiva  

Para o governador Mateus Simões, o evento reforça o compromisso do Governo de Minas com a geração de oportunidades e a inserção produtiva da juventude.

“Minas Gerais vem avançando na geração de empregos, na criação de oportunidades, e ações como o Mutirão Jovem Aprendiz mostram como esse crescimento pode chegar a quem mais precisa. Estamos falando de dar aos adolescentes e jovens a chance do primeiro emprego, da qualificação e de um futuro com mais autonomia”, afirmou o governador Mateus Simões.

“O Mutirão Jovem Aprendiz mostra, na prática, o compromisso do Governo de Minas com a juventude. Estamos criando caminhos para que esses adolescentes e jovens tenham acesso ao primeiro emprego, à qualificação e a um futuro com mais oportunidades”, destacou o secretário de Estado interino de Desenvolvimento Social, Ricardo Alves.

A iniciativa integra o conjunto de políticas públicas do Governo de Minas voltadas à inclusão produtiva e ao desenvolvimento social. Desde 2019, o estado já ultrapassou a marca de 1 milhão de empregos formais gerados e mais de R$ 500 bilhões em investimentos atraídos, consolidando um ambiente favorável à geração de oportunidades.

Porta de entrada para o mercado de trabalho

O evento também contou com um estande do programa Evolução Jovem, que oferece vagas com carteira assinada para estudantes da rede pública, permitindo a conciliação entre estudo e experiência profissional.

“ Eu vim trazer minhas filhas hoje pra essa ação que eu achei muito interessante. A gente sabe da dificuldade de conseguir uma oportunidade, principalmente para quem está começando. Essa ação do Governo de Minas é muito importante, porque incentiva os jovens e aproxima quem precisa trabalhar das vagas disponíveis. Estamos na expectativa de sair daqui com uma oportunidade para as duas”, contou Cláudia Rodrigues, mãe de duas participantes do mutirão.

A ação teve apoio de instituições como Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Educação (ISBET), Centro de Integração Empresa-Escola de Minas Gerais (CIEEMG), Rede Cidadã, Associação Profissionalizante do Menor (ASSPROM) e Cruz Vermelha, entre outras, além do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e do Fórum de Enfrentamento e Combate ao Trabalho Infantil e Profissionalização do Adolescente Trabalhador de Minas Gerais (Fectipa/MG).

Minas de oportunidades

O Governo de Minas segue investindo em políticas públicas para ampliar o acesso ao trabalho e à qualificação profissional. Entre as iniciativas estão o Minas Forma, da Sedese, com oferta de cursos gratuitos em diversas áreas, em mais de cem municípios; o Trajeto Moda, que promove capacitação e geração de renda para mulheres em situação de vulnerabilidade; o Trilhas de Futuro, da Secretaria de Estado de Educação (SEE-MG), um dos maiores programas de formação técnica do país, com milhares de estudantes já formados em todo o estado.

 

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