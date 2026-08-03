Funjope divulga programação mensal do Espaço Cinema Passeio, localizado no bairro da Torre

A Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) divulgou a programação mensal do Espaço Cinema Passeio, um local dedicado ao audiovisual que funciona no bairro da Torre. As sessões acontecem a partir da próxima quinta-feira (30), com a primeira às 16h, e seguem até 31 de maio com exibição de filmes de curta e longa-metragem, inclusive produzidos com recursos da Funjope. A entrada é gratuita e os ingressos são retirados na bilheteria uma 1 hora antes de cada sessão.

“Estamos apresentando à cidade a programação inicial do nosso cinema. Trata-se da primeira sala de cinema pública municipal de João Pessoa a partir de uma parceria da Funjope junto ao Ministério da Cultura, sob a direção da ministra Margareth Menezes, dentro da Lei Paulo Gustavo. Nós planejamos esse cinema ligado à concepção de formação de público e, portanto, é um equipamento também educativo neste sentido”, inicia o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele ressalta que serão exibidos filmes locais, nacionais em sessões variadas, que podem acolher e abraçar diversos públicos. “Ficamos muito contentes porque isso é uma orientação do nosso prefeito Leo Bezerra de darmos bons usos e boas ocupações para os nossos equipamentos culturais. O Espaço Cinema Passeio está muito bem localizado no bairro da Torre e faz parte de um projeto de cultura municipal que fortalece a diversidade das culturas de João Pessoa”, acrescenta o diretor.

O cinema – O Espaço Cinema Passeio é o primeiro cinema público municipal de João Pessoa e se apresenta como lugar de difusão da produção audiovisual, com a missão de formar plateias e aproximar pessoas, além do compromisso com a educação e a formação cidadã. Localizado no bairro da Torre, o equipamento possui sala de exibição com 50 lugares, som surround 7.1 e projeção digital 4K.

Construído e administrado pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), em parceria com as Secretarias de Infraestrutura (Seinfra) e de Desenvolvimento Social (Sedes), o Espaço reafirma o compromisso do Poder Público e o acesso democrático à arte. Mais do que uma sala de cinema, a iniciativa é um convite à experiência coletiva.

Confira a programação

Sexta-feira (1º/05)

16h e 19h – Super Xuxa Contra Baixo Astral (direção de Anna Penido).

Sábado (02/05)

16h e 19h – Super Xuxa Contra Baixo Astral (direção de Anna Penido).

Domingo (03/05)

16h e 19h –Super Xuxa Contra Baixo Astral (direção de Anna Penido).

Sexta-feira (8)

16h – A Mulher Invisível (dirigido por R.B Lima) e, em seguida, o longa Rebento (direção de André Morais);

19h – Alma (diretor André Morais) e, logo depois, o documentário O Seu Amor de Volta (Mesmo que ele não queira), com direção de Bertrand Lira.

Sábado (9)

16h – A Mulher Invisível (dirigido por R.B Lima) e, em seguida, Rebento (direção de André Morais);

19h – Alma (diretor André Morais)e, depois, O Seu Amor de Volta (mesmo que ele não queira), com direção de Bertrand Lira.

Domingo (10)

16h – Alma (diretor André Morais) e, em seguida, O Seu Amor de Volta (mesmo que ele não queira), com direção de Bertrand Lira;

19h – A Mulher Invisível (dirigido por R.B Lima) e, depois, Rebento (direção de André Morais).

Sexta-feira (15)

16h – A Mulher Invisível (dirigido por R.B Lima) e, em seguida, Rebento (direção de André Morais);

19h – Alma (diretor André Morais) e O Seu Amor de Volta (mesmo que ele não queira), com direção de Bertrand Lira.

Sábado (16)

16h – A Mulher Invisível (dirigido por R.B Lima) e, em seguida, Rebento (direção de André Morais);

19h – Alma (diretor André Morais) e, logo depois, O Seu Amor de Volta (mesmo que ele não queira), com direção de Bertrand Lira.

Domingo (17)

16h – Alma (diretor André Morais) e, em seguida, O Seu Amor de Volta (mesmo que ele não queira), com direção de Bertrand Lira;

19h – A Mulher Invisível (dirigido por R.B Lima) e, logo depois, Rebento (direção de André Morais).

Sexta-feira (22)

16h – A Mulher Invisível (dirigido por R.B Lima) e, em seguida, Rebento (direção de André Morais).

19h – Alma (diretor André Morais) e, logo depois, O Seu Amor de Volta (mesmo que ele não queira), com direção de Bertrand Lira.

Sábado (23)

16h – A Mulher Invisível (dirigido por R.B Lima) e, em seguida, Rebento (direção de André Morais).

19h – Alma (diretor André Morais), e logo depois, O Seu Amor de Volta (mesmo que ele não queira), com direção de Bertrand Lira.

Domingo (24)

16h – Alma (diretor André Morais) e, em seguida, O Seu Amor de Volta (mesmo que ele não queira), com direção de Bertrand Lira;

19h – A Mulher Invisível (dirigido por R.B Lima) e, em seguida, Rebento (direção de André Morais).

Sexta-feira (29)

16h – A Mulher Invisível (dirigido por R.B Lima) e Rebento (direção de André Morais);

19h – Alma (diretor André Morais)e O Seu Amor de Volta (mesmo que ele não queira), com direção de Bertrand Lira.

Sábado (30)

16h – A Mulher Invisível (dirigido por R.B Lima) e Rebento (direção de André Morais);

19h – Alma (diretor André Morais) e O Seu Amor de Volta (mesmo que ele não queira), com direção de Bertrand Lira.

Domingo (31)

16h – Alma (diretor André Morais) e O Seu Amor de Volta (mesmo que ele não queira), com direção de Bertrand Lira;

19h – A Mulher Invisível (dirigido por R.B Lima) e Rebento (direção de André Morais).

Serviço

Local: Espaço Cinema Passeio

Endereço: Avenida Capitão João Freire, nº 186, bairro da Torre

Ingressos: retirada gratuita 1 hora antes de cada sessão

Atenção: não é permitida a entrada com alimentos e bebidas na sala de exibição.