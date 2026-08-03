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Governo do Estado autoriza convênio para construção de ponte de concreto em Apiúna

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Fotos: Roberto Zacarias/Secom GOVSC

O Governo do Estado de Santa Catarina autorizou a celebração de convênio com o município de Apiúna para a construção de uma nova ponte de concreto sobre o Rio Itajaí-Açu. O investimento de R$ 17,2 milhões reforça a parceria entre Estado e prefeitura e busca melhorar a mobilidade, a segurança e o desenvolvimento regional. A obra é histórica e representa um sonho antigo da comunidade que deseja eliminar transtornos, atrasos e a falta de segurança ao utilizar uma ponte pênsil que comporta a travessia de apenas um veículo por vez.

A estrutura terá 120 metros de extensão e surge como alternativa estratégica à BR-470, rodovia que concentra alto fluxo de veículos, acidentes e congestionamentos. A nova ligação vai facilitar o deslocamento da população, o acesso a serviços e dar mais eficiência ao transporte na região.

Durante o ato, o governador Jorginho Mello destacou o modelo municipalista da gestão estadual. “A gente percorreu Santa Catarina, ouvindo as demandas de cada cidade e transformando isso em investimentos concretos. Essa ponte é um exemplo claro de como o Estado pode agir em parceria com os municípios para melhorar a vida das pessoas”, afirmou.

O secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Ricardo Grando, ressaltou o impacto técnico e logístico da obra. “É uma intervenção estratégica, que vai garantir mais segurança viária e fluidez no tráfego, além de reduzir a dependência da BR-470”, pontuou.

Já o prefeito de Apiúna, Marcelo Doutel da Silva, enfatizou a importância da parceria com o Governo do Estado. “Esse é um investimento histórico para o município. A nova ponte vai trazer mais desenvolvimento, melhorar o acesso entre comunidades e impulsionar a economia local”, disse.

Estrada Boa Rural leva investimentos ao interior

Além da nova ponte, o município também é contemplado pelo programa Estrada Boa Rural, voltado à pavimentação de vias estratégicas no interior. Em Apiúna, será executada a pavimentação de 3,7 quilômetros da estrada da localidade de Vargem Grande, ligando o centro da cidade à comunidade.

O investimento total na obra é de aproximadamente R$ 4,38 milhões, sendo R$ 2,35 milhões repassados pelo Estado e R$ 2,03 milhões de contrapartida do município. A iniciativa visa melhorar o escoamento da produção agrícola, facilitar o acesso a serviços e garantir mais qualidade de vida para as famílias do campo.

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