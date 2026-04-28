Por MRNews



Val Marchiori expõe luta delicada contra o câncer e emociona ao relatar efeitos do tratamento

A empresária e socialite Val Marchiori voltou a comover seguidores ao compartilhar detalhes de sua batalha contra o câncer de mama. Em nova atualização nas redes sociais, ela revelou como tem enfrentado os desafios físicos e emocionais após a 12ª sessão de radioterapia.

Desde que tornou público o diagnóstico, Val vem dividindo momentos importantes do tratamento e mostrando uma realidade que muitas pacientes enfrentam diariamente. A sinceridade do relato chamou atenção e gerou uma onda de mensagens de apoio.

Diagnóstico aconteceu após exames de rotina

Val Marchiori descobriu a doença em agosto de 2025, durante exames preventivos. Após a confirmação, iniciou rapidamente o tratamento, passando por cirurgia para retirada do tumor e sessões de quimioterapia.

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Agora, a empresária segue na fase da radioterapia, etapa fundamental em muitos casos de câncer de mama para reduzir riscos e complementar o processo iniciado anteriormente.

Desabafo sobre o cansaço emocionou seguidores

Ao falar sobre como se sentiu após mais uma sessão, Val descreveu o impacto da fadiga provocada pelo tratamento. Segundo ela, o esgotamento físico tem sido uma das partes mais difíceis dessa jornada.

“É como se o corpo não obedecesse, como se a gente quisesse reagir, mas simplesmente não consegue”, relatou.

A declaração repercutiu entre admiradores, que elogiaram a coragem da empresária em expor um momento tão sensível e importante.

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Nova visão sobre a vida

Além dos efeitos no corpo, Val também comentou que a experiência tem mudado sua forma de enxergar o cotidiano. Enfrentar a doença, segundo ela, trouxe novas prioridades e uma valorização maior dos pequenos momentos.

Muitos fãs destacaram que a postura transparente da socialite pode ajudar outras mulheres que enfrentam situações semelhantes, mostrando que o tratamento envolve não apenas o lado físico, mas também o emocional.

Importância do diagnóstico precoce

Ao compartilhar sua rotina médica, Val Marchiori também reforça um tema essencial: a importância dos exames preventivos e do diagnóstico precoce. Em casos de câncer de mama, detectar a doença no início pode ampliar significativamente as chances de sucesso no tratamento.

A empresária segue recebendo mensagens positivas nas redes sociais e demonstrando força diante de uma fase delicada.

Apoio dos fãs nas redes sociais

Nos comentários de suas publicações, seguidores enviaram orações, carinho e palavras de incentivo. Muitos também agradeceram pela honestidade ao mostrar uma realidade pouco discutida por figuras públicas.

A luta de Val Marchiori continua acompanhada de perto por fãs, amigos e admiradores, que torcem por sua recuperação completa.

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