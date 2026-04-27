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Leo Bezerra exalta evolução dos Bancários com ações da Prefeitura e celebra 48º aniversário do bairro

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O Bancários tem vivido, nos últimos cinco anos, uma ampla transformação em sua infraestrutura. O bairro recebeu iluminação em LED, pavimentação de ruas, o Parque Linear das Três Ruas e passou a contar com uma rede de cuidado fortalecida, com o Centro Especializado em Reabilitação e o Centro de Doenças Raras. Neste domingo (26), durante a comemoração dos 48 anos, o prefeito Leo Bezerra destacou as ações realizadas pela Prefeitura, parabenizou os moradores e projetou novos investimentos para a região.

Ainda nesse primeiro semestre, o Bancários vai ganhar uma Unidade de Saúde da Família do Futuro, que está na fase final de execução das obras para fortalecer os serviços básicos junto com a USF Jardim Cidade Universitária, já inaugurada. No evento festivo realizado no Parque das Três Ruas, o prefeito exaltou a importância do espaço para oferecer mais qualidade de vida e convivência aos moradores e disse que estuda criar horários específicos para que a população possa praticar atividades físicas, com a segurança de bloqueio no trânsito local.

“A implementação de diversos parques, como o Linear do Valentina, o da Cidade e o do Cuiá, está em andamento em nossa cidade. Aqui, tivemos muitos avanços, como a reconstrução da Escola Aruanda, e o projeto das Três Ruas representa um progresso significativo. Ao caminhar pelas ruas, recebemos um pedido da comunidade: a possibilidade de fechamento para veículos das 5h às 8h, a fim de proporcionar um ambiente mais seguro e tranquilo para a prática de atividades físicas nos parques. Um estudo será realizado para avaliar a viabilidade dessa solicitação”, afirmou o prefeito, que também esteve acompanhado da primeira-dama Bruna Nóbrega e do ex-prefeito Cícero Lucena.

Festa – Os moradores tiveram uma ampla programação festiva desde o sábado (25), incluindo serviços da Prefeitura de cuidados com pets, além de feira de artesanato, exposições, festival gastronômico e atrações musicais gratuitamente. Neste domingo, o cantor Yuri Carvalho animou a festa com repertório de axé. De acordo com João Eduardo, que preside um Comitê Gestor do Parque das Três Ruas, mais de 4 mil pessoas participaram das festividades.

“Hoje, a população dos Bancários demonstra um forte sentimento de pertencimento a este espaço, com este equipamento que trouxe vida nova. Ontem, quase 4 mil pessoas participaram da celebração. Decidimos realizar o evento em dois dias, em honra à tradição cultural. No palco, apresentamos o Baticumlata, uma discoteca. Apresentamos também forró e diversas rodas de samba. O palco está em constante atividade, com feiras de artesanato, colecionáveis e um festival gastronômico”, destacou.

Estrutura da Prefeitura – A comemoração do aniversário do Bancários contou com o trabalho integrado das secretarias de Meio Ambiente (Semam), Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), Autarquia Municipal Especial de Limpeza (Emlur) e Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob).

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