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Agência Minas Gerais | Equipe da Cemig conquista título internacional em rodeio de eletricistas na Costa Rica

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A equipe de eletricistas da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) conquistou, no último fim de semana, o título de campeã do Rodeio Internacional de Eletricistas, realizado em San José, na Costa Rica. A competição reuniu profissionais de diferentes países da América Latina e destacou as melhores práticas técnicas, operacionais e de segurança no setor elétrico.

O rodeio de eletricistas é um dos principais eventos do segmento e tem como objetivo avaliar as habilidades técnicas, comportamentais e de segurança de profissionais que atuam em atividades de alta complexidade no sistema elétrico. Durante as provas, os participantes enfrentam desafios que simulam situações reais do dia a dia das concessionárias de energia elétrica.

Entre as atividades avaliadas, estão operações como manobras seguras na rede elétrica, substituição de equipamentos, execução de procedimentos técnicos em altura e até simulações de resgate de profissionais em situações de acidentes e de risco.

Os competidores são avaliados por juízes especializados, que consideram critérios como precisão e técnica, eficiência nas operações, tempo de execução e, principalmente, segurança do trabalho na realização das tarefas.

Classificação nacional

Representando o Brasil, a Cemig participou com uma delegação de dez profissionais, formada por eletricistas competidores, equipe técnica e avaliadores. A disputa ocorreu em um ambiente que alia competitividade, integração e troca de experiências, permitindo o intercâmbio de conhecimentos entre profissionais de diferentes países.

O superintendente da Regional Centro da Cemig, Ernando Braga, acompanhou a delegação da companhia e ressaltou a importância da conquista. “Esse resultado coloca a Cemig em destaque no cenário internacional e reforça a capacidade técnica das nossas equipes, que atuam diariamente em atividades complexas com alto padrão de segurança”, afirma.

Além dos profissionais da Cemig, participaram equipes da Colômbia, Equador, El Salvador, Paraguai, Peru, Uruguai e Costa Rica. 


Equipe premiada da Cemig (Crédito: Cemig / Divulgação)


Melhor eletricista da América Latina é da Cemig

Além do título por equipe, o eletricista Leandro Santos foi eleito o melhor eletricista da competição, reconhecimento que reforça o alto nível técnico dos profissionais da Cemig no cenário internacional. Com trajetória construída ao longo de mais de 15 anos, ele destacou a conquista como a realização de um objetivo que começou ainda no início da carreira.

“Todo eletricista anseia participar de um rodeio como esse. Foi um desafio muito grande, com equipamentos e estruturas diferentes do que estamos acostumados, mas nos preparamos muito. Ser reconhecido como o melhor eletricista da competição é a realização de um sonho”, afirma.

Leandro iniciou sua trajetória como eletricista em 2010, atuando em empresas parceiras da Cemig, em trabalhos na rede de distribuição. Há cerca de dois anos e meio, ele passou em concurso público e passou a integrar o quadro efetivo da companhia. 

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