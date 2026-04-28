BOLETIM – Governador prestigia abertura do 41º Congresso dos Gideões e enaltece força da fé que atrai centenas de milhares de pessoas para SC

O governador Jorginho Mello participou da abertura do 41º Congresso Internacional de Missões dos Gideões Missionários da Última Hora, no município de Camboriú.

O evento começou no último sábado, 25, e espera reunir 200 mil pessoas nos próximos 10 dias.

O governador Jorginho Mello destaca o tamanho da obra social e espiritual realizada pela instituição:

SONORA

O Congresso Internacional de Missões dos Gideões é considerado o maior do gênero no mundo e realiza cultos diários das 08h às 22h, com a participação de dezenas de pastores, cantores de renome nacional e internacional, além de caravanas de todas as regiões do Brasil e do exterior.

Repórter: Marcos Lampert