GCM presta apoio a vítimas de violência doméstica no Brigadeiro Tobias – Agência de Notícias

A Guarda Civil Municipal de Sorocaba (GCM) atuou em apoio a duas vítimas de violência doméstica no Brigadeiro Tobias em ocorrência na manhã de sexta-feira (24).

Por volta das 7h, uma equipe da GCM foi procurada na Base de Brigadeiro Tobias por um munícipe, que informou que sua filha havia sido agredida pelo companheiro e permanecia dentro da residência com receio do agressor. Imediatamente, a equipe da guarda se deslocou até o endereço, onde constatou a situação de violência doméstica e prestou o primeiro atendimento à vítima.

Lá, a mulher relatou que, ao buscar apoio de uma vizinha e amiga, descobriu que ela também havia sido agredida pelo companheiro. Mediante a gravidade dos fatos, foi solicitado apoio da Romu para ampliação do atendimento às duas vítimas.

As equipes seguiram até o segundo endereço, onde localizaram a outra vítima, que confirmou as agressões e apresentava lesões aparentes nos braços e mãos. Mesmo recusando encaminhamento médico, recebeu acolhimento e suporte das equipes.

As duas mulheres foram conduzidas à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) e os fatos foram apresentados à autoridade policial para as providências cabíveis. Os agressores não foram localizados, mas a atuação integrada das equipes garantiu proteção, orientação e amparo às vítimas.