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Atenção Básica identifica sinais de urgência e garante atendimento ágil em USF da Capital

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A Atenção Primária à Saúde, porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS), exerce papel essencial na prevenção, no acompanhamento contínuo e na identificação precoce de situações de risco. Foi esse olhar atento que, nessa segunda-feira (27), durante atendimento de rotina na Unidade de Saúde da Família (USF) Mumbaba, possibilitou que uma usuária tivesse sinais clínicos sugestivos de urgência prontamente reconhecidos pela equipe médica.

A paciente, Vera Lucia de Lima, de 47 anos, procurou a USF para um atendimento de rotina, mas durante a consulta, a médica da unidade percebeu alterações compatíveis com quadro cardiovascular agudo, como elevação da pressão arterial, dor precordial irradiada para o membro superior esquerdo, parestesia, sudorese e alteração na fala.

Diante da situação, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-JP) foi acionado imediatamente. A equipe prestou assistência no local, realizando monitoramento com eletrocardiograma portátil, administração de medicação endovenosa e acompanhamento clínico da paciente.

Para o secretário de Saúde, o médico Luis Ferreira, o caso evidencia a relevância do olhar atento, técnico e humanizado desenvolvido pelas equipes.

“A Atenção Básica é a porta de entrada aos serviços do SUS e atua não apenas na prevenção e acompanhamento contínuo, mas também na identificação precoce de situações graves, contribuindo para respostas rápidas e seguras à população. Garantindo uma assistência integral, temos um atendimento completo e com excelente tempo de resposta do Samu, que destaca a eficiência, a agilidade e o preparo das equipes de urgência e emergência, fundamentais para salvar vidas e assegurar a continuidade do cuidado com qualidade e segurança”, destaca.

Após avaliação da equipe especializada, a usuária foi estabilizada e liberada. “Sou muito grata a Deus por agora estar melhor e principalmente por ter colocado pessoas boas que me atenderam muito rápido. Agradeço muito ao pessoal do postinho, a médica e a enfermeira que me atenderam e sempre me atendem lá e também a equipe do Samu que chegou muito rápido e ficou até o fim comigo. Graças a Deus e a eles eu não precisei ir pra hospital nem a situação foi pior. Agora vou me cuidar melhor pra não que aconteça de novo”, relata dona Vera Lúcia.

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