ESPORTES

Morre Moncho Monsalve, ex-técnico da seleção brasileira de basquete

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Morre Moncho Monsalve, ex-técnico da seleção brasileira de basquete

Ex-técnico da seleção brasileira e referência do basquete espanhol, Moncho Monsalve morreu nesta terça-feira (28), aos 81 anos. Sob comando dele, a seleção masculina conquistou a Copa América de 2009, assegurando vaga no Mundial do ano seguinte. Na época, o time era repleto de talentos como Anderson Varejão, Leandrinho Barbosa, Marcelinho Huertas, Marcelinho Machado e Tiago Splitter, que atualmente treina o Portland Trail Blazers, da NBA. 

Em 2004, Monsalve entrou no Hall da Fama da Federação Espanhola de Basquete. Antes de abraçar a carreira de treinador, Monsalve se destacou nas quadras como jogador. O ápice da trajetória foi no Real Madrid: durante quatro temporadas – de 1963 a 1967 – faturou nove títulos (três Copas da Europa, três Ligas e três Copas da Espanha. Em comunicado oficial, o clube madrileno manifestou pesar pela morte do ex-atleta.

“O Real Madrid CF, seu presidente e sua Diretoria lamentam profundamente o falecimento de Moncho Monsalve, uma das grandes lendas do Real Madrid e do basquete espanhol”, afirmou a nota.

Monsalve também defendeu a seleção espanhola, vice-campeã dos Jogos do Mediterrâneo de 1963. Em 1971, aos 26 anos, ele encerrou precocemente a trajetória de atleta, após uma severa lesão no joelho.

Após a aposentadoria, o treinador esteve à frente de clubes espanhóis (Barcelona, Zaragoza, Múrcia e Málaga). Além da seleção brasileira, também as seleções de Marrocos e República Dominicana. 

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

ESPORTES

