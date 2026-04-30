ENTRETENIMENTO

Dólar sobe a R$ 5 e bolsa cai 2% em dia de tensão global

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Dólar sobe a R$ 5 e bolsa cai 2% em dia de tensão global

Por MRNews

O dólar fechou acima de R$ 5 e a bolsa brasileira caiu mais de 2% nesta quarta-feira (29), em um dia marcado por cautela nos mercados globais. As negociações foram influenciadas pelas tensões no Oriente Médio, pela reunião do Banco Central estadunidense e pela expectativa pela definição de juros no Brasil.

O dólar comercial encerrou o dia vendido a R$ 5,001, com alta de R$ 0,019 (+0,4%). A cotação começou o dia estável, em torno de R$ 4,98, mas subiu após a abertura dos mercados nos Estados Unidos. Na máxima do dia, por volta das 16h, chegou a R$ 5,01.

A moeda estadunidense subiu perante as principais moedas do planeta. O movimento refletiu um cenário externo mais incerto, com impacto das tensões geopolíticas e da decisão do Federal Reserve (Fed), que manteve os juros nos Estados Unidos na faixa entre 3,50% e 3,75% ao ano.

Senado rejeita indicação de Messias para STF

Banco Central reduz juros básicos para 14,5% ao ano

Ibovespa

A Bolsa brasileira teve forte queda e atingiu o menor nível desde 30 de março, ampliando a sequência negativa recente. O Ibovespa encerrou o dia aos 184.750 pontos, com recuo de 2,05%. Durante a sessão, o índice oscilou entre a mínima de 184.504 pontos e a máxima de 188.709 pontos, em um intervalo superior a 4 mil pontos.

O índice acumula queda de 3,14% na semana e de 1,45% no mês, mas sobe 14,66% no ano. Desde a máxima histórica registrada em abril, o Ibovespa já recuou cerca de 14 mil pontos, sendo que a perda desta sessão foi a mais intensa desde 20 de março.

Petróleo

Os preços do petróleo dispararam no mercado internacional, impulsionados pela escalada das tensões entre Estados Unidos e Irã. O barril do tipo WTI, referência nos Estados Unidos, fechou cotado a US$ 106,88, com alta de 6,95%. Já o Brent, usado nas negociações da Petrobras, encerrou a US$ 110,44, avançando 5,78%.

A valorização ocorre em meio a incertezas sobre o fornecimento global da commodity, especialmente diante do risco de interrupções no fluxo pelo Estreito de Ormuz, uma das principais rotas de transporte de petróleo no mundo.

Opas alerta para alta de casos de gripe K e VSR no Hemisfério Sul

Supremo chega a 1,4 mil condenados pelos atos golpistas

Contexto global

O cenário externo concentrou a atenção dos investidores ao longo do dia. O Federal Reserve manteve a taxa de juros e sinalizou preocupação com a inflação e com o aumento das incertezas globais. Ao mesmo tempo, a intensificação do conflito no Oriente Médio elevou a volatilidade nos mercados internacionais. A alta do petróleo, acima de US$ 100 por barril, também reforçou as pressões inflacionárias.

No Brasil, o mercado acompanhava ainda a expectativa pela decisão do Comitê de Política Monetária (Copom). O corte de 0,25 ponto percentual nos juros básicos, para 14,5% ao ano, só foi divulgado após o fechamento das negociações.

*com informações da Reuters

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
ENTRETENIMENTO

PrefCG oferta aulas gratuitas de saxofone e teclado  – CGNotícias

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews A Prefeitura de Campo Grande, através da Fundação Municipal de Cultura, está com inscrições abertas para aulas gratuitas de música na Capital. Os cursos são destinados para todos os públicos.  As aulas de saxofone têm início no dia 9 de março e serão realizadas às segundas e quartas-feiras, em quatro horários, às 13h, 14h, 15h e 16h. As vagas […]
ENTRETENIMENTO

Distribuidoras pedem mais importação de diesel pela Petrobras

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews As distribuidoras de combustíveis sugeriram ao governo federal que a Petrobras amplie a importação de diesel para garantir abastecimento e estabilidade de preços no país. A informação foi dada nesta quinta-feira (12) pelo vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. A declaração foi dada após reunião entre […]
ENTRETENIMENTO

Bloco no Rio busca integrar trabalhadoras do sexo e romper estigmas

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews No carro de som, o locutor pede que os foliões aplaudam as trabalhadoras do sexo: “É uma vida difícil e elas merecem respeito”. A música começa e os versos são direcionados às mulheres da Vila Mimosa: “esse samba é de vocês”. Apesar de homenagens e palavras de apoio, a maior parte das trabalhadoras […]