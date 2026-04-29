Homem é preso por estuprar a própria filha de oito anos durante trajeto para a escola



Foto: PCRR



A Polícia Civil de Roraima (PCRR) prendeu um técnico de comunicações, 26 nos, acusado de estuprar a própria filha de oito anos. A prisão ocorreu nesta terça-feira, dia 28, no bairro Doutor Silvio Botelho. Entretanto, o crime ocorreu no dia 22 de abril deste ano, no caminho da escola da criança.

De acordo com informações da delegada Kamilla Basto, o acusado levava a filha para a escola, rotineiramente. Durante o trajeto, o homem desviou a rota, indo em direção a um local afastado, onde praticou o crime contra a filha.

“Após desviar o trajeto, ele parou o veículo em uma área sem movimentação, travou as portas do carro, e ordenou em tom de voz agressivo, que ela fosse para o banco de trás e que tirasse a roupa da parte de baixo. Posteriormente, estuprou a própria filha”, disse a delegada.

Após o ato criminoso, o suspeito levou a vítima à escola e ameaçou que se caso revelasse a alguém sobre o que aconteceu, ela apanharia.

No entanto, conforme a delegada, a mãe da vítima percebeu uma mudança no comportamento da filha. Então, ao conversar com ela, a criança afirmou que o pai fez “coisas de adulto” e que não queria falar sobre o assunto. Após conquistar a confiança da filha, esta lhe confidenciou o que havia acontecido. No dia seguinte ao crime, a mãe registrou boletim de ocorrência.

A mãe da criança é separada do acusado e a filha vai uma vez ao mês à casa do pai. Ela revelou à mãe que o pai já tinha tentado tocá-la em outras ocasiões e que tinha medo dele, mas que não contou antes devido às ameaças.

Relato

“A vítima relatou que, pouco antes do Natal de 2025, enquanto brincava com o irmão, o homem a chamou para ir até o banheiro. No local, ele teria ordenado que a filha retirasse as roupas, despiu-se também, e praticou atos libidinosos com ela, afirmou.

Após a revelação da vítima, a mãe procurou a Delegacia para denunciar o caso. A vítima passou por exames no Instituto de Medicina Legal (IML), onde constataram a violência. Assim, a delegada representou pela prisão preventiva, que o Poder Judiciário deferiu.

Fonte: Da Redação

