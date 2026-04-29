NOTÍCIAS

Homem é preso por estuprar a própria filha de oito anos durante trajeto para a escola

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Homem é preso por estuprar a própria filha de oito anos durante trajeto para a escola


Foto: PCRR

A Polícia Civil de Roraima (PCRR) prendeu um técnico de comunicações, 26 nos, acusado de estuprar a própria filha de oito anos. A prisão ocorreu nesta terça-feira, dia 28, no bairro Doutor Silvio Botelho. Entretanto, o crime ocorreu no dia 22 de abril deste ano, no caminho da escola da criança.

De acordo com informações da delegada Kamilla Basto, o acusado levava a filha para a escola, rotineiramente. Durante o trajeto, o homem desviou a rota, indo em direção a um local afastado, onde praticou o crime contra a filha.

“Após desviar o trajeto, ele parou o veículo em uma área sem movimentação, travou as portas do carro, e ordenou em tom de voz agressivo, que ela fosse para o banco de trás e que tirasse a roupa da parte de baixo. Posteriormente, estuprou a própria filha”, disse a delegada.

Após o ato criminoso, o suspeito levou a vítima à escola e ameaçou que se caso revelasse a alguém sobre o que aconteceu, ela apanharia.

No entanto, conforme a delegada, a mãe da vítima percebeu uma mudança no comportamento da filha. Então, ao conversar com ela, a criança afirmou que o pai fez “coisas de adulto” e que não queria falar sobre o assunto. Após conquistar a confiança da filha, esta lhe confidenciou o que havia acontecido. No dia seguinte ao crime, a mãe registrou boletim de ocorrência.

A mãe da criança é separada do acusado e a filha vai uma vez ao mês à casa do pai. Ela revelou à mãe que o pai já tinha tentado tocá-la em outras ocasiões e que tinha medo dele, mas que não contou antes devido às ameaças.

Relato

“A vítima relatou que, pouco antes do Natal de 2025, enquanto brincava com o irmão, o homem a chamou para ir até o banheiro. No local, ele teria ordenado que a filha retirasse as roupas, despiu-se também, e praticou atos libidinosos com ela, afirmou.

Após a revelação da vítima, a mãe procurou a Delegacia para denunciar o caso. A vítima passou por exames no Instituto de Medicina Legal (IML), onde constataram a violência. Assim, a delegada representou pela prisão preventiva, que o Poder Judiciário deferiu.

Fonte: Da Redação

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
NOTÍCIAS

A Operação Cata-Bagulho atenderá os seguinte bairro neste sábado, 10 – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on Author boavistaagora.com.br

A Operação atenderá o seguinte bairro:  VILA SANTA MARIA FIGUEIRA JARDIM NOVA ERA JARDIM PADROEIRA RESIDENCIAL AUGUSTO FILIPO OLARIA JOSÉ BENEDITO  A partir das 8h A ação contribui com a campanha contra a dengue, eliminando materiais que possam servir de criadouros para mosquito e servir de possíveis abrigos para animais peçonhentos. Pedimos que os moradores separem os materiais inservíveis para […]
NOTÍCIAS

Mais mulheres chegam ao SUS no Rio para o exame de mamografia – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Posted on Author boavistaagora.com.br

Número de pacientes atendidas na cidade para rastreio do câncer de mama cresce 180% em 2024 – Edu Kapps/SMS Neste sábado (08/03), Dia Internacional da Mulher, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Rio de Janeiro alerta para a importância da saúde da mulher e do diagnóstico precoce de um dos cânceres mais prevalentes entre […]
NOTÍCIAS

tamanduás tratados pelo Imasul ganham nova chance na natureza – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Posted on Author boavistaagora.com.br

A esperança de um recomeço se tornou realidade para três tamanduás que passaram meses em reabilitação no Centro de Recuperação de Animais Silvestres (CRAS), sob os cuidados do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul). Nesta quinta-feira, esses animais foram transferidos para uma nova etapa de sua jornada rumo à liberdade. O […]