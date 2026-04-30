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Lançado edital para contratação de mentores do Programa Pé no Futuro   – IFSP

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Oportunidades são para seis disciplinas, com atuação nos campi Cubatão e Suzano; inscrições até 7 de maio  

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo simplificado de contratação de mentores que irão atuar nas duas novas turmas da Fase I do Programa Pé no Futuro. As aulas estão previstas para ocorrer entre maio e julho de 2026, nos campi Cubatão e Suzano do IFSP.  

O edital, publicado no site da Fundação Escola de Engenharia da UFRGS (FEEng), prevê a oferta de seis vagas, sendo uma para cada disciplina do programa, em formato híbrido (presencial e remoto síncrono). As atividades de mentoria têm como objetivo apoiar estudantes no desenvolvimento, validação e fortalecimento de ideias de negócios e projetos inovadores.  

As inscrições podem ser realizadas de 29 de abril a 7 de maio de 2026, por meio de formulário eletrônico disponível aqui. O processo seletivo será realizado por análise documental, conforme critérios de pontuação estabelecidos no Termo de Referência.  

 Disciplinas e atuação  

Os mentores selecionados atuarão nas seguintes áreas:  

Descoberta do problema;  

Hipóteses sobre problemas, soluções, mercado e clientes (Lean Canvas);  

Validação do problema, solução, mercado e cliente;  

Testando as ideias – MVP de baixa fidelidade;  

Plano de Investimento;  

Pitch e Planos Futuros.  

As aulas ocorrerão no período de 18 de maio a 17 de julho de 2026, conforme o cronograma de cada disciplina. Para cada tema, há uma vaga por campus, totalizando seis oportunidades.  

Sobre o Programa Pé no Futuro  

O Programa Pé no Futuro é uma iniciativa voltada à formação empreendedora e à inovação, com foco no desenvolvimento de competências para criação e estruturação de negócios. A nova edição da Fase I contará com carga horária total de 99 horas e prevê a abertura de duas turmas por campus participante.  

O resultado preliminar do processo seletivo será divulgado em 8 de maio, com prazo para interposição de recursos entre 11 e 14 de maio. O resultado final está previsto para 15 de maio de 2026.  

Mais informações, incluindo requisitos para concorrer a cada vaga e remuneração, estão disponíveis no edital.

Documentos

Edital nº 13/2026

Formulário de inscrição

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

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