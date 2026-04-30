Prefeitura de João Pessoa garante serviços essenciais no feriado do Dia do Trabalhador

O Dia do Trabalhador é comemorado nesta sexta-feira, 1º de maio. Com o feriado nacional, o atendimento ao público em vários serviços da Prefeitura de João Pessoa estão suspensos. Mas os serviços essenciais, como o atendimento de urgência e emergência, fiscalização do trânsito, limpeza urbana, entre outros, são mantidos pela gestão municipal.

Na área da saúde, por exemplo, os hospitais e as unidades de pronto atendimento (UPAs) – localizadas nos bairros de Cruz das Armas, Manaíra, Bancários e Valentina Figueiredo – mantêm seus serviços regulares.

Também funcionarão normalmente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), as urgências odontológicas nos CEOs da Torre e de Mangabeira e o Pronto Atendimento de Saúde Mental (Pasm), localizado no prédio anexo ao Complexo Hospitalar de Mangabeira.

Já as unidades de saúde da família, as policlínicas municipais e o Centro Municipal de Imunização (CMI) não atenderão no feriado, retomando seu funcionamento habitual na segunda-feira (4).

Trânsito e transporte público – No Dia do Trabalhador, a frota de ônibus coletivo vai circular com uma redução típica de feriados, ou seja, funcionando com o quadro de domingo. Os agentes de mobilidade, por sua vez, seguem monitorando o trânsito tanto nas ruas como através do Centro Operacional de Trânsito e Transporte (COTT).

Em caso de necessidade, a população pode acionar a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) pelo telefone (83) 3213-7188 e WhatsApp 98760-2134. É possível, ainda, solicitar atendimento online por meio do endereço portal.semobjp.pb.gov.br.

Defesa Civil – A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec-JP) funciona normalmente na sexta-feira, com plantão 24 horas, como faz cotidianamente (inclusive nos fins de semana e demais feriados). Em caso de necessidade, a Defesa Civil deve ser acionada pelos telefones 199 e 98831-6885 (WhatsApp) ou pelo aplicativo João Pessoa na Palma da Mão, baixado gratuitamente nas plataformas Play Store e AppStore.

Assistência social– Os restaurantes populares, as cozinhas comunitárias e o banco de alimentos mantidos pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) não funcionam nos feriados. Todas as atividades serão retomadas na segunda-feira (4).

Crimes ambientais – A fiscalização ambiental funcionará normalmente no Dia do Trabalhador. A Secretaria de Meio Ambiente mantém o plantão com canais de comunicação para que a população possa fazer denúncias de crimes ambientais das 8h às 0h.

As denúncias podem ser feitas via Sistema de Fiscalização MavSystems. Através do link, o cidadão faz um cadastro simples e registra sua denúncia, anexando fotos e vídeos. É uma forma moderna e prática de registro de denúncias e acompanhamento (a partir do e-mail cadastrado).

Feiras livres e Cecaf – A Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb) divulgou o horário de funcionamento dos principais mercados e feiras livres para o feriado.

De modo geral, a maioria dos mercados e feiras livres estarão abertos, porém em horários específicos ou com funcionamento parcial. Já o Mercado de Jaguaribe e a Central de Comercialização da Agricultura Familiar (Cecaf) estarão fechados nesta sexta-feira.

Para informações detalhadas sobre os horários de funcionamentos, acesse o link.

Limpeza – A Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana segue realizando os serviços de coletas nos bairros, incluindo as coletas domiciliar, de resíduos de podas de árvores e de resíduos diversificados.