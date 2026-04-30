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Prefeitura de João Pessoa garante serviços essenciais no feriado do Dia do Trabalhador

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Prefeitura de João Pessoa garante serviços essenciais no feriado do Dia do Trabalhador

O Dia do Trabalhador é comemorado nesta sexta-feira, 1º de maio. Com o feriado nacional, o atendimento ao público em vários serviços da Prefeitura de João Pessoa estão suspensos. Mas os serviços essenciais, como o atendimento de urgência e emergência, fiscalização do trânsito, limpeza urbana, entre outros, são mantidos pela gestão municipal.

Na área da saúde, por exemplo, os hospitais e as unidades de pronto atendimento (UPAs) – localizadas nos bairros de Cruz das Armas, Manaíra, Bancários e Valentina Figueiredo – mantêm seus serviços regulares.

Também funcionarão normalmente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), as urgências odontológicas nos CEOs da Torre e de Mangabeira e o Pronto Atendimento de Saúde Mental (Pasm), localizado no prédio anexo ao Complexo Hospitalar de Mangabeira.

Já as unidades de saúde da família, as policlínicas municipais e o Centro Municipal de Imunização (CMI) não atenderão no feriado, retomando seu funcionamento habitual na segunda-feira (4).

Trânsito e transporte público – No Dia do Trabalhador, a frota de ônibus coletivo vai circular com uma redução típica de feriados, ou seja, funcionando com o quadro de domingo. Os agentes de mobilidade, por sua vez, seguem monitorando o trânsito tanto nas ruas como através do Centro Operacional de Trânsito e Transporte (COTT).

Em caso de necessidade, a população pode acionar a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) pelo telefone (83) 3213-7188 e WhatsApp 98760-2134. É possível, ainda, solicitar atendimento online por meio do endereço portal.semobjp.pb.gov.br.

Defesa Civil – A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec-JP) funciona normalmente na sexta-feira, com plantão 24 horas, como faz cotidianamente (inclusive nos fins de semana e demais feriados). Em caso de necessidade, a Defesa Civil deve ser acionada pelos telefones 199 e 98831-6885 (WhatsApp) ou pelo aplicativo João Pessoa na Palma da Mão, baixado gratuitamente nas plataformas Play Store e AppStore.

Assistência social– Os restaurantes populares, as cozinhas comunitárias e o banco de alimentos mantidos pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) não funcionam nos feriados. Todas as atividades serão retomadas na segunda-feira (4).

Crimes ambientais – A fiscalização ambiental funcionará normalmente no Dia do Trabalhador. A Secretaria de Meio Ambiente mantém o plantão com canais de comunicação para que a população possa fazer denúncias de crimes ambientais das 8h às 0h.

As denúncias podem ser feitas via Sistema de Fiscalização MavSystems. Através do link, o cidadão faz um cadastro simples e registra sua denúncia, anexando fotos e vídeos. É uma forma moderna e prática de registro de denúncias e acompanhamento (a partir do e-mail cadastrado).

Feiras livres e Cecaf – A Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb) divulgou o horário de funcionamento dos principais mercados e feiras livres para o feriado.

De modo geral, a maioria dos mercados e feiras livres estarão abertos, porém em horários específicos ou com funcionamento parcial. Já o Mercado de Jaguaribe e a Central de Comercialização da Agricultura Familiar (Cecaf) estarão fechados nesta sexta-feira.

Para informações detalhadas sobre os horários de funcionamentos, acesse o link.

Limpeza A Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana segue realizando os serviços de coletas nos bairros, incluindo as coletas domiciliar, de resíduos de podas de árvores e de resíduos diversificados.

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