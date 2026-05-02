Prefeitura de Guaratinguetá entrega matrículas do Polo Industrial II e impulsiona o desenvolvimento econômico do município

Nesta quarta-feira (29), a Prefeitura de Guaratinguetá realizou a entrega das matrículas dos terrenos localizados no Polo Industrial II, marcando um avanço significativo para o fortalecimento do setor produtivo local. Ao todo, cinco empresas foram contempladas nesta primeira etapa:

✅ Comercial Atlântica

✅ Elofort Atacadista

✅ La Bufalina

✅ Nossa Telha

✅ PH Aquino Terraplanagem

A entrega das matrículas era aguardada há cerca de 20 anos por algumas das empresas e representa um passo fundamental para a regularização dos imóveis. A medida garante mais segurança jurídica aos empresários, além de facilitar o acesso a financiamentos, atrair investimentos e viabilizar a expansão das atividades. O processo contou com a importante parceria do Cartório do município.

A partir de agora, cada empresa dará continuidade, de forma individual, às etapas necessárias para a obtenção da escritura definitiva, consolidando a posse legal dos terrenos e contribuindo para o fortalecimento do ambiente de negócios em Guaratinguetá.