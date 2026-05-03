Guarda Civil promove capacitação com foco no fortalecimento das ações preventivas nas unidades de ensino



30/04/2026 |

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A Guarda Civil Metropolitana de João Pessoa concluiu nesta quinta-feira (30) mais uma capacitação da sua equipe. Desta vez, o curso foi voltado ao aprimoramento profissional dos agentes de segurança que atuam em diferentes funções dentro da Ronda Escolar Municipal. Ao todo, 40 guardas participam da formação, que teve início na segunda-feira (27).

O curso abordou temas estratégicos para o fortalecimento das ações preventivas e do atendimento à comunidade escolar. A programação foi organizada com uma temática diferente por dia, proporcionando troca de experiências e atualização de conhecimentos. Na abertura, os participantes acompanharam atividades sobre teatro de fantoches aplicado à Ronda Escolar, ferramenta educativa utilizada no trabalho de conscientização com crianças e adolescentes.

Em seguida foi abordado o tema mediação escolar, reforçando técnicas de diálogo, prevenção de conflitos e construção de um ambiente mais seguro dentro das unidades de ensino. A capacitação também contemplou o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), ampliando o conhecimento dos agentes sobre direitos, garantias e procedimentos relacionados à proteção da infância e juventude.

No encerramento foram trabalhados os fundamentos da Ronda Escolar e a segurança no ambiente educacional, fortalecendo estratégias de atuação preventiva e a presença da Guarda nas unidades de ensino.

O secretário de Segurança Urbana e Cidadania de João Pessoa, João Almeida, destacou a importância da iniciativa para o fortalecimento da atuação da Guarda. “Investir na capacitação contínua dos nossos agentes é essencial para garantir um serviço cada vez mais eficiente, humanizado e próximo da população. Essa formação fortalece principalmente o trabalho preventivo, especialmente no ambiente escolar, onde a presença da Guarda faz toda a diferença na construção de uma cultura de paz”, ressaltou.