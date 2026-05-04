Agência Minas Gerais | Dia da Literatura Brasileira mobiliza escolas e reforça incentivo à leitura na rede estadual mineira

SEE-MG / Divulgação







Incentivar o consumo da literatura, especialmente a nacional, é fundamental para que estudantes conheçam a própria cultura e ampliem repertórios. Celebrado nesta sexta-feira (1/5), o Dia da Literatura Brasileira reforça esse compromisso. Em Minas Gerais, a Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG) tem intensificado projetos voltados à promoção da leitura e à valorização da literatura brasileira nas escolas da rede pública.

Na Escola Estadual Doutor Abílio Machado, em Formiga, o projeto Contação de Histórias, realizado desde 2022, envolve todos os alunos do 6º ao 9º ano em atividades que estimulam o contato direto com os livros.

A proposta incentiva a leitura por meio de apresentações, nas quais cada turma compartilha a obra que mais chamou atenção. Com temas anuais, o projeto já abordou, em 2024, os “Escritores Mineiros”, ampliando o conhecimento sobre autores regionais.

Organizado pelo diretor Luciano Costa da Silveira e pela vice-diretora Ana Paula Santiago, a iniciativa foi pensada para colocar a leitura em prática e ampliar o envolvimento dos estudantes com as obras.

“Os estudantes se envolvem com a narrativa, pesquisam sobre o autor e buscam compreender o contexto da obra. É um projeto bastante imersivo”, destaca a Ana Paula.

A dinâmica também estimula o interesse coletivo. “Quando um aluno convence os colegas de que um livro é interessante, isso desperta nos outros a vontade de ler e conhecer novas histórias”, ressalta Luciano.

Leitura de Quarto de Despejo – SEE-MG / Divulgação



Homenagem

Na Escola Estadual Escritora Carolina Maria de Jesus, em Sacramento, a literatura também é vivida no cotidiano escolar como forma de identidade e pertencimento.

A instituição leva o nome da autora nascida na cidade em 1914 e autora da obra Quarto de Despejo, uma das mais importantes da literatura brasileira.

Sob a coordenação da diretora Tânia Moreno, a escola desenvolve uma série de ações para manter viva a trajetória da autora.

“Entre as iniciativas, uma das mais importantes é a semana comemorativa do aniversário da escritora, celebrada em março. Também realizamos a leitura do Quarto de Despejo com os alunos, mostrando como a obra ainda é atual e necessária”.

Cultura nacional

Já na Escola Estadual Doutor Eloy Werner, em Manhuaçu, o projeto “Encantando com a Literatura Brasileira”, realizado desde 2023, atende alunos do 1º ao 5º ano com foco na formação de leitores desde a infância.

Neste ano de 2026, a iniciativa está desenvolvendo trabalhos com autores consagrados como Monteiro Lobato, Ruth Rocha, Ziraldo, Eva Furnari e Ana Maria Machado.

De acordo com a diretora, Milene Souza Costa Pereira, o projeto tem como principal objetivo fortalecer a identidade cultural e incentivar o gosto pela leitura. “O projeto busca valorizar a literatura brasileira e formar novos leitores, incentivando o contato frequente com os livros”, afirma.

SEE-MG / Divulgação



Projeto Leitura e Escrita

As ações desenvolvidas nas escolas estão alinhadas ao Projeto Leitura e Escrita, lançado em 2024 pelo Governo de Minas, por meio da SEE/MG.

A iniciativa reconhece a leitura e a escrita como pilares essenciais para a formação integral dos estudantes.

Estruturado em três frentes, o projeto prevê a integração da leitura em todas as áreas do conhecimento, a revitalização de bibliotecas e a mobilização de parceiros para fortalecer a educação básica em todo o estado.