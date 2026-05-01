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Agência Minas Gerais | Previsão do tempo para Minas Gerais nesta sexta-feira, 1º de maio

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A sexta-feira (1/5) deve ser de tempo estável em Minas Gerais, com céu claro a parcialmente nublado em todo o estado. A previsão é de mais um dia com características típicas de outono, grande amplitude térmica – manhãs com temperatura amena e tardes quentes – e com índices de umidade relativa do ar, nas horas mais quentes do dia, próximo a 30% na maioria das regiões mineiras. 

A temperatura mínima prevista para Minas ao longo do dia é 10° C e a máxima de 35° C.

Clique aqui para conferir a previsão completa do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

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