Detran/SC divulga ações do Maio Amarelo 2026 em Santa Catarina

O Departamento Estadual de Trânsito de Santa Catarina (Detran/SC) divulgou o convite oficial às autoridades para participação na programação do Movimento Maio Amarelo 2026, campanha de alcance nacional e internacional voltada à conscientização sobre a segurança no trânsito e à redução de sinistros.

Neste ano, em Santa Catarina, a iniciativa terá como tema central o uso consciente da faixa de pedestres, com foco na valorização da vida, no respeito à sinalização e na promoção de uma convivência mais segura e harmoniosa entre condutores e pedestres.

A programação contará com a participação integrada de diversos órgãos e profissionais que atuam diretamente na prevenção e no atendimento às ocorrências de trânsito, entre eles o Corpo de Bombeiros Militar (BM), a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, a Polícia Militar (PM), a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria de Estado da Educação, SEST SENAT, Guardas Municipais, diretorias de trânsito municipais, Conselho Regional de Psicologia, Rede Vida no Trânsito, entidades credenciadas ao Detran/SC, médicos especialistas em traumatologia. A união dessas instituições reforça o caráter multidisciplinar da campanha e amplia o alcance das ações educativas.

A abertura oficial está marcada para o dia 4 de maio, no Forte de Santana, localizado na Avenida Beira-Mar Norte, sob a Ponte Hercílio Luz, no Centro de Florianópolis, às 17h45min. A solenidade incluirá o acendimento das luzes da ponte na cor amarela, símbolo do movimento.

O encerramento das atividades ocorrerá no dia 28 de maio, no Teatro Pedro Ivo, no Centro Administrativo do Governo do Estado, também na capital. A programação prevê a realização de palestras educativas voltadas à segurança no trânsito, com a participação dos órgãos parceiros e especialistas convidados.

De acordo com o Detran/SC, a participação das autoridades e instituições é fundamental para o fortalecimento institucional da campanha, além de contribuir significativamente para ampliar a conscientização da sociedade catarinense sobre a importância de atitudes responsáveis no trânsito.

Ações – Durante todo o mês de maio, ocorrerão em todo o Estado ações promovidas pelos parceiros que compõem a Rede de Educação para o Trânsito. O Detran/SC, a PRF, a PMRv, as Guardas Municipais de Florianópolis, Palhoça e São José, bem como SEST SENAT, SESC, Rede Vida no Trânsito e o Shopping Itaguaçu, são parceiros nas ações que acontecerão em Florianópolis e São José. Na programação estão previstos: cinema de trânsito (PRF), Pistas educativas de trânsito (PMRv), palestras nas escolas e grupos de idosos, simulador de colisão, óculos de simulação de embriaguez, blitz educativa, atendimentos do Detran/SC no SESC, entre outras atividades.

Programação Maio Amarelo 2026 (SC)

04/05 – Abertura Oficial

17h45 – Solenidade no Forte de Santana;

– Solenidade no Forte de Santana; Ato simbólico na Ponte Hercílio Luz (iluminação amarela).

Local: Forte de Santana do Estreito – Avenida Beira-Mar Norte, sob a Ponte Hercílio Luz – Centro, Florianópolis

04 a 08/05 – Semana de Educação para o Trânsito

Palestras em escolas públicas e privadas;

Cinema de Trânsito (PRF);

Pistas de Trânsito Educativas (PMRv);

Atividades recreativas;

Local: SEST SENAT – Av. Marinheiro Max Schramm, 3635 – Jardim Atlântico, Florianópolis

11 a 15/05 – Semana de Educação para o Trânsito

Palestras em escolas públicas e privadas (PMRv e Detran/SC);

Cinema de Trânsito (PRF);

Pistas de Trânsito Educativas (PMRv);

Ações com Idosos (Detran/SC e Rede Vida no Trânsito) – 12/05 – Clube 12 – Centro, Florianópolis

Atividades recreativas.

Local: Shopping Itaguaçu – R. Gerôncio Thives, 1079 – Barreiros, São José

18 a 22/05 – Semana de Educação para o Trânsito e Ações com Idosos

28/05 – Encerramento

Palestras, apresentações das ações do Maio Amarelo e Solenidade de encerramento;

Local: Teatro Pedro Ivo – SC-401, Km 15 – n° 4600 – Saco Grande, Florianópolis

Ações descentralizadas coordenadas pelos parceiros em todo o Estado de SC:

Blitz educativas municipais;

Palestras em escolas e universidades;

Ações com empresas e órgãos públicos;

Simulações práticas de trânsito;

Atividades com foco em pedestres.

Mais informações:

Jornalista Josiane Ribas Lanzarin (SC 00975 JP)

Assessoria de Comunicação do Detran/SC

(48) 3664-1756e (48) 98839-7546 (somente WhatsApp)

E-mail: imprensa@detran.sc.gov.br