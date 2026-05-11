Agência Minas Gerais | Governador vistoria conclusão das obras na MGC-354, entre Presidente Olegário e Patos de Minas

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O governador de Minas Gerais, Mateus Simões, realizou, neste sábado (9/5), uma vistoria técnica que marca a conclusão das obras de restauração e ampliação da capacidade da rodovia MGC-354, entre Presidente Olegário e Patos de Minas, no Noroeste do estado. As intervenções foram finalizadas em fevereiro de 2026, antes do prazo contratual inicialmente previsto, de 23 meses.

Autorizadas em dezembro de 2024, as melhorias foram executadas pelo Governo de Minas, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), dentro do programa Caminhos pra Avançar, maior conjunto de investimentos em infraestrutura rodoviária das últimas décadas no estado, com mais de 3,1 mil quilômetros de rodovias revitalizadas e investimento de R$ 2,91 bilhões.

O governador Mateus Simões comentou a importância da rodovia para a região.

“A ligação entre Patos de Minas e Presidente Olegário mudou muito ao longo do tempo. Hoje, mais de 8 mil veículos passam diariamente pela rodovia, o que demonstra a importância dessa obra para a região. O Governo do Estado realizou uma intervenção importante, com implantação de terceiras faixas e recuperação completa do pavimento, em um investimento de mais de R$ 70 milhões. Agora, estamos liberando outros R$ 31 milhões para novas obras de segurança viária, recuperação de trevos e intervenções em pontos críticos da rodovia. Ao todo, são mais de R$ 100 milhões aplicados nessa ligação estratégica para o desenvolvimento do Alto Paranaíba e Noroeste mineiro.”, ressaltou.

O empreendimento contemplou 47 quilômetros da rodovia, entre os entroncamentos com a MG-410 e a BR-365, com investimento de aproximadamente R$ 73 milhões. Além da recuperação do pavimento, foram implantadas terceiras faixas em pontos estratégicos, somando 8,5 quilômetros de novas pistas, especialmente em trechos de maior inclinação e na chegada a Patos de Minas.

Rodovia estratégica

A MGC-354 é um dos principais corredores logísticos da região, com fluxo médio diário superior a 7 mil veículos, dos quais cerca de 17% são veículos de carga. A rodovia desempenha papel fundamental no escoamento da produção agrícola da região, com destaque para culturas como milho, algodão, feijão, café e trigo, além da pecuária.

Antes das obras, a ausência de faixas adicionais em trechos íngremes comprometia a fluidez do tráfego e dificultava ultrapassagens. Com a conclusão das intervenções, a expectativa é de melhoria significativa na mobilidade, com redução do tempo de viagem, aumento da segurança viária e melhores condições de tráfego para os usuários.

Novos investimentos no corredor

O Governo de Minas avança com novos investimentos na MGC-354, com a emissão da ordem de início para obras de restauração de interseções e recuperação de erosão em trechos estratégicos da rodovia.

As intervenções contemplam a restauração de trevos e melhorias na segurança viária, além da recuperação de um ponto crítico de erosão. Estão previstos os seguintes serviços:

Restauração da interseção no km 150,9, na travessia urbana de Presidente Olegário;

Recuperação de erosão em talude de corte no km 167,8, no trecho entre o Ribeirão da Mata e a Avenida Marabá, em Patos de Minas;

Restauração da interseção no km 176,2, no segmento da Avenida Marabá até próximo ao entroncamento com a BR-365, em Patos de Minas;

Restauração da interseção no km 179, também no trecho da Avenida Marabá até o entroncamento com a BR-365.

Com investimento de R$ 31,4 milhões, as obras devem beneficiar diretamente os municípios de Patos de Minas e Presidente Olegário. Indiretamente, a melhoria da infraestrutura impacta a mobilidade e o escoamento da produção em cidades como Carmo do Paranaíba, Coromandel, Cruzeiro da Fortaleza, Guimarânia, Lagamar, Lagoa Formosa, Serra do Salitre, Tiros, Varjão de Minas, Lagoa Grande, João Pinheiro e São Gonçalo do Abaeté.

A ordem de início dos serviços está prevista ainda para o mês de maio.

Governo Presente

Além da vistoria técnica na MGC-354, o governador também participou de uma reunião com prefeitos, vereadores e lideranças políticas da região, onde foram discutidas demandas prioritárias dos municípios, investimentos em infraestrutura, saúde e ações voltadas ao desenvolvimento regional.

A vistoria da conclusão das obras da MGC-354 faz parte da programação de transferência da capital do estado para Paracatu, também na região Noroeste de Minas Gerais, dentro da iniciativa Governo Presente.

As transferências provisórias se repetem por 19 cidades até junho, em uma ação que busca reconhecer a importância e valorizar cada uma das regiões mineiras, além de possibilitar ao governador conhecer ainda mais de perto as demandas dos moradores locais, incluindo os municípios ao redor de cada capital provisória.

Com isso, o Governo de Minas pretende destacar o papel estratégico desempenhado pelos municípios no fortalecimento das políticas públicas, na descentralização administrativa e na promoção do desenvolvimento regional.

A iniciativa reforça a importância de aproximar a administração pública estadual das diversas regiões de Minas Gerais, estimulando o diálogo federativo, a articulação institucional e a presença do Estado em cada território.