Maus-tratos: mãe é presa após espancar e arrastar filho de 2 anos pelo chão dentro de fórum em Boa Vista



Foto: PCRR



A Polícia Civil de Roraima, por meio da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), autuou em flagrante nesta quinta-feira, 7, a autônoma S.K.R.A., de 27 anos, pelos crimes de lesão corporal qualificada e maus-tratos contra os próprios filhos, uma menina de 11 anos e um menino de 2 anos. A prisão ocorreu após determinação do juiz Esdras Benchimol dentro do Fórum Criminal Ministro Evandro Lins, em Boa Vista.

A mulher acompanhava a filha mais velha em um depoimento especial relacionado a uma investigação de maus-tratos quando uma servidora da Vara de Vulneráveis presenciou a acusada agredindo violentamente o filho caçula, que estava descalço. Segundo o relato, a mãe puxou o menino brutalmente pelo braço e o arrastou pelo chão.

Durante a agressão, a mulher soltou a criança, que caiu e bateu a cabeça no chão, sendo novamente puxada com violência logo em seguida.

Diante da gravidade da situação e do relato da filha sobre agressões recorrentes, o magistrado determinou imediatamente a prisão da suspeita. A Polícia Militar de Roraima conduziu a mulher até a DPCA para os procedimentos legais.

Violência contínua

De acordo com a delegada Clarissa Pinheiro, a equipe identificou que a violência praticada pela mãe contra os filhos ocorria de forma contínua.

“Além da violência cometida contra o menino de dois anos nas dependências do fórum, foi identificado que a filha de 11 anos também era vítima recorrente de agressões, inclusive com uso de fio ou cabo de carregador, apresentando lesões compatíveis com os relatos prestados”, detalhou a delegada.

Segundo a investigação, a menina relatou ter sido agredida fisicamente no dia anterior após uma suposta desobediência, além de ser frequentemente submetida a tarefas domésticas excessivas e à responsabilidade de cuidar do irmão menor.

“No interrogatório, a autuada admitiu ter agredido a filha, tentando justificar a violência como forma de disciplina. No entanto, os elementos reunidos evidenciaram um cenário contínuo de violência doméstica, maus-tratos e graves violações dos direitos fundamentais dessas crianças”, ressaltou Clarissa Pinheiro.

Com base nas provas colhidas, a Polícia Civil lavrou o Auto de Prisão em Flagrante contra S.K.R.A. pelos crimes de lesão corporal qualificada em contexto de violência doméstica contra a filha de 11 anos e maus-tratos contra o filho de 2 anos.

As crianças receberam acolhimento imediato da rede de proteção, com acompanhamento dos órgãos competentes, assistência especializada, suporte psicossocial e medidas de proteção.

A delegada Clarissa Pinheiro destacou a importância de diferenciar disciplina de violência e reforçou que agressões físicas e psicológicas não podem ser naturalizadas.

“Corrigir um filho não significa espancar, humilhar ou submeter uma criança a sofrimento físico e emocional. Violência não educa, violência traumatiza. Esse tipo de conduta provoca danos profundos, compromete o desenvolvimento emocional das vítimas e pode deixar sequelas permanentes. O que verificamos neste caso foi uma rotina de agressões constantes, o que torna a situação ainda mais alarmante. Nenhuma criança pode crescer sob medo, dor e violência, sobretudo dentro do próprio ambiente familiar”, afirmou.

Por fim, a investigada passou por audiência de custódia na sexta-feira, 8, e permanece à disposição da Justiça.

Fonte: Da Redação

