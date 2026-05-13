Prefeitura amplia a área de atuação da Divisão de Elite da GM-Rio – Força Municipal para Botafogo – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Policiamento começa neste domingo (10) com atuação em três perímetros do bairro. Foto: Marco Antonio Lima

A Divisão de Elite da GM-Rio – Força Municipal inicia neste domingo (10/05) o policiamento em Botafogo, com atuação em três perímetros do bairro. O planejamento operacional e o balanço das ações desde o início da atuação nas ruas, em 15 de março, foram apresentados neste sábado (09/05) pelo prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere, e pelo secretário de Segurança Urbana, Brenno Carnevale, a empresários, comerciantes e representantes locais. O encontro contou também com a participação da Diretora-Geral da Força Municipal, Aimée de La Torre.

– Hoje completamos 60 dias de atuação da Força Municipal com mais de 400 prisões efetuadas, milhares de abordagens, com os crimes sendo reduzidos nas áreas onde a Força Municipal atua. E, o mais importante, com a confiança da população de que esse conjunto de agentes da Divisão de Elite está pronta para seguir a sua missão. Estamos fazendo o trabalho da Foça Municipal naquilo que é a nossa responsabilidade: enfrentar e reduzir os roubos e furtos nas áreas de maior ocorrência desses crimes na cidade, onde estão as manchas criminais – destacou o prefeito do Rio.

O secretário de Segurança Urbana apresentou o balanço desses primeiros dias de atuação da Força Municipal, entre 15 de março a 4 de maio, com destaque para as 449 prisões e detenções efetuadas. Foram 2,3 mil abordagens e 273 veículos tiveram seus registros verificados. Uma arma de fogo foi apreendida, mais outras quatro réplicas e dez armas brancas. Foram recuperados 74 celulares, 12 cordões recuperados, 10 bicicletas e 52 motos foram recuperadas ou apreendidas.

E em Botafogo, o policiamento será realizado em três perímetros: Rua Lauro Müller x Rua General Severiano x Av. Venceslau Brás; do entorno do Metrô Botafogo, incluindo a Rua São Clemente, a Rua Voluntários da Pátria e transversais; além do eixo da Praia de Botafogo x Rua Marquês de Abrantes, e algumas ruas do bairro do Flamengo.

– Vamos atuar em três conjuntos de eixos de várias ruas que concentram furtos e roubos. Vamos pegar desde a Praia de Botafogo passando pelo metrô, Voluntários da Pátria, São Clemente, também Lauro Muller e Venceslau Brás, várias ruas que de acordo com os dados consolidados, concentram esse tipo de crime. Vai ser um policiamento ostensivo, com a população percebendo os agentes da Força Municipal nas ruas – explicou Brenno Carnevale.

A expansão para o bairro marca a segunda fase da atuação da Força Municipal na Zona Sul da cidade, iniciada em 15 de março, na região do Jardim de Alah, no Leblon. Com isso, Botafogo se junta aos outros cinco perímetros já implementados ao planejamento da Força Municipal: Rodoviária do Rio X Terminal Gentileza X Estação Leopoldina; Jardim de Alah; Avenida Presidente Vargas X Campo de Santana X Central do Brasil X Cinelândia; Campo Grande – estação de trem X calçadão; Tijuca – São Francisco Xavier X Afonso Pena.

Ao todo, 22 regiões com alta incidência de roubos e furtos foram mapeadas na cidade. A expansão do policiamento ocorre de forma gradual, com base na análise de manchas criminais, sendo previamente apresentada nas reuniões do CompStat Rio.