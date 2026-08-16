CET-Rio organiza circulação viária para a Feira das Yabás, em Oswaldo Cruz – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A CET-Rio implantará uma operação de trânsito para a realização da Feira das Yabás, neste domingo (10/05), no bairro de Oswaldo Cruz, Zona Norte da cidade. Para viabilizar o evento, haverá interdições ao tráfego de veículos a partir da meia-noite, na região da Praça Paulo da Portela, no trecho entre a Rua Guarapari e a Rua Maria Teixeira. As vias serão liberadas ao tráfego às 22h.

Equipes da CET-Rio e da Guarda Municipal (GM-Rio) atuarão na orientação de motoristas e pedestres, além da realização dos bloqueios necessários ao longo do evento.

Técnicos da CET-Rio, no Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio), irão monitorar toda a movimentação do trânsito por meio das câmeras. Caso necessário, serão feitos ajustes na programação semafórica, com o objetivo de manter boas condições de circulação na região.

A CET-Rio recomenda a utilização preferencial do transporte público, já que não haverá implantação de estacionamento para o evento. Motoristas devem utilizar rotas alternativas e, se possível, antecipar os horários de seus deslocamentos. Pedestres devem realizar as travessias em locais seguros e sinalizados. É importante também que todos sigam as orientações dos agentes de trânsito e da sinalização implantada na área.

Interdições

De 0h até as 22h:

• Estrada do Portela, no trecho entre a Rua Firmino Fragoso e a Rua Maria Teixeira;

• Rua Clara Nunes, no trecho entre a Estrada do Portela e a Rua Júlio Fragoso;

• Rua Manacéa;

• Rua Ernesto Lobão, no trecho entre a Estrada do Portela e a Rua Antônio Badajós;

• Rua Sérgio de Oliveira, no trecho entre a Estrada do Portela e a Rua Antônio Badajós;

• Rua Joaquim Teixeira, no trecho entre a Estrada do Portela e a Rua Maria Teixeira;

• Rua Pirapora, no trecho entre a Estrada do Portela e a Rua General Rocha Maia;

• Rua Perdigão Malheiros;

• Rua Manuel Marques, no trecho entre a Estrada do Portela e a Rua Antônio de Abreu.

Desvios

• Veículos procedentes da Rua Guarapari, com destino à Estrada do Portela, no sentido Avenida dos Italianos, deverão seguir pela Estrada do Portela, Rua Firmino Fragoso, Rua Carolina Machado, Rua Átila Silveira, Rua Frei Bento, Rua Rio das Pedras, Praça Armando Fajardo, retornando à Estrada do Portela.

• Veículos procedentes da Estrada do Portela, com destino à Rua Carolina Machado, no sentido Cascadura, deverão seguir pela Rua Maria Teixeira, Rua Taubaté, Rua Frei Bento e Rua Carolina Machado.